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        T.C. ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.71771562-2022/644-Ceza Dava Dosyası

        İLAN METNİ

        DOSYA NO : 2022/644 Esas
        KARAR NO: 2024/597


        SANIK: MEZİR GURAP, Muhammed ve Galye oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu. Karasoku Mahallesi 28007 Sokak No:05 Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:99265588934
        Suç : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
        Karar Tarihi : 17/09/2024
        Verilen Hüküm: Beraat
        Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.25/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129847