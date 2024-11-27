T.C. ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ADANA
Sayı : E.71771562-2022/644-Ceza Dava Dosyası
İLAN METNİ
DOSYA NO : 2022/644 Esas
KARAR NO: 2024/597
SANIK: MEZİR GURAP, Muhammed ve Galye oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu. Karasoku Mahallesi 28007 Sokak No:05 Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:99265588934
Suç : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
Karar Tarihi : 17/09/2024
Verilen Hüküm: Beraat
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.25/11/2024