T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/446 Esas

Konu : İlan Hk.

14.11.2025



İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi, 11144 Ada, 29 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:12/02/2026 saat:11:30