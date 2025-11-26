Habertürk
        Resmi İlanlar

        T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.11.2025 - 00:00
        T.C.
        Sayı : 2025/437 Esas
        Konu :İLAN HK.
        17.11.2025

        İLAN
        Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

        Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9991 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

        Duruşma günü:12/02/2026 , saat:10:45

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02344255