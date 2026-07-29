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        T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        ADANA
        11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/310 Esas 28.07.2026
        Konu : İlan Hk.
        İLAN

        Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi


        Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Karakuyu Mahallesi, 11901 Ada, 58 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
        Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.


        Duruşma günü:07/10/2026 , saat:10:05

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02520147