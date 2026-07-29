T.C.

ADANA

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/310 Esas 28.07.2026

Konu : İlan Hk.

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi



Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Karakuyu Mahallesi, 11901 Ada, 58 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.



Duruşma günü:07/10/2026 , saat:10:05