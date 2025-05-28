T.C.

ADANA

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ



Esas No : 2024/653

Karar No : 2025/129

Sanık : HAMZA HALABI, Mohamed ve Khadıja oğlu, 10/08/1988 İDLİP doğumlu, Cumhuriyet Mahallesi Çağlar Sokak No7A Payas/HATAY adresinde oturur. TC Kimlik No:99546045934

Suç : Basit Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Suç Tarihi : 11/10/2024

Karar Tarihi : 13/02/2025

Verilen Hüküm: Yaralama suçu yönünden beraat, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu yönünden 5 yıl hapis cezası, katılan kurum Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili Av. Vildan Arılar tarafından sanık aleyhine istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.26/05/2025