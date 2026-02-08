T.C.

ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ



Sayı : 2025/754 Esas

Konu : Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı

04.02.2026



İLANEN TEBLİĞ

Davalı Aymen ALCABER'in gönderilen tebligatların iade edilmesi ve araştırmalar sonucu tebliğe yarar adresi tespit edilemediği için dava dilekçesi ve eklerinin, tensip zaptı, duruşma zaptı cevap dilekçesi ve hedef süre formu duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. T.K'nun 31. md gereğince; ilandan 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından, davalı Aymen ALCABER'in HMK 122. md.si gereğince tebligattan itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi vermesi, aksi halde davacının dayandığı vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, (HMK 128),HMK'nın 317. Maddesi gereğince; "Davalı Aymen ALCABER'e ; HMK’nun 317. maddesi gereğince tebligattan itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi vermesi, aksi halde davacının dayandığı vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, varsa ilk itirazlarını cevap dilekçesinde gösterebileceği, aksi halde dinlenmeyeceği, cevap dilekçesinin HMK’nun 129. maddesine uygun şekilde düzenlenmesi(yada HMK’nun 317/4 md. uyarınca ilgili yönetmelikteki formun kullanılabileceği), savunmanın dayanağı olan vakıaların ve bunların her birinin hangi delille ispat edileceğinin gösterilmesi , HMK’nun 322,121 ve 129/2 maddeleri gereğince, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinde bulunan belgelerin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde gerekli açıklamaların dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun ve ayrıca cevap dilekçesini ve ibraz ettiği belgelerin birer suretini davacıya tebliğ ettirmesi, delillerinin toplanması için gereken avansı yatırması hususlarının ihtarına," şerhli ilanı ile davalı Aymen ALCABER'e İLANEN TEBLİĞ olunur.



İLGİLİ KİŞİ : AYMEN ALCABER - 99731104026

Rızaiye Mah. H.Ahmet Yesevi Cad. No :85Osmaniye Merkez/ OSMANİYE ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, NAZEL ve HURİYE oğlu/kızı, 01/03/1999 dogumlu,