T.C. ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N



DOSYA NO : 2025/15 Esas

KARAR NO : 2025/70

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/02/2025 tarihli ilamı ile 191/1, 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Derviş ve Zeynep kızı, 14/05/1994 doğumlu, 10448277520 TC Numaralı EMEL DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz ilamı kendisine emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000'İN ALTINDA OLAN YURT GENELİ BİR GAZETEDE VE/VEYA İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.08.2025