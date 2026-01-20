Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ADANA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.01.2026 - 00:00
        T.C.
        ADANA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/759 Esas
        KARAR NO : 2025/715

        Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Mouna oğlu, 01/01/2001 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMED ALBRAIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen mahkememizin 2024/759 esas 2025/715 karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02384999