T.C.

ADANA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N



DOSYA NO : 2024/759 Esas

KARAR NO : 2025/715

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Mouna oğlu, 01/01/2001 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMED ALBRAIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen mahkememizin 2024/759 esas 2025/715 karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.01.2026