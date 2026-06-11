T.C.

ADANA

31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .11422420-2024/238-Ceza Dava Dosyası.



İLAN

Sanık SIRRI ERİN, TC :45292983990 hakkında Mahkememizin 29/01/2026 tarihli 2024/238 Esas 2026/37 Karar sayılı ilamı ile6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS ve 1000 TL ADLİ PARA cezası ve TCK 53 maddesinin uygulanmasına, TCK 58/6-7. İkinci kez tekerür hükümlerinin uygulanmasına tebliğden itibaren Adana BAM'a iki haftaiçindeİstinaf yolu açık olmak üzerekarar verilmiştir.

Hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.06.2026