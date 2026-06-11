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        T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 23:50
        T.C.
        ADANA
        31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : .11422420-2024/238-Ceza Dava Dosyası.

        İLAN

        Sanık SIRRI ERİN, TC :45292983990 hakkında Mahkememizin 29/01/2026 tarihli 2024/238 Esas 2026/37 Karar sayılı ilamı ile6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS ve 1000 TL ADLİ PARA cezası ve TCK 53 maddesinin uygulanmasına, TCK 58/6-7. İkinci kez tekerür hükümlerinin uygulanmasına tebliğden itibaren Adana BAM'a iki haftaiçindeİstinaf yolu açık olmak üzerekarar verilmiştir.
        Hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.
        1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.06.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02486129