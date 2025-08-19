T.C.

ADANA

32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN



DOSYA NO :2023/621

KARAR NO :2024/795

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 1 Ay 3 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2 Yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen, Gürselpaşa Mah. 75488 Sk. Pılanta Trent Sitesi A Blk Kat:1 No:1 Seyhan/ADANA adresinde ikamet ettiği tespit edilen, Erdoğan ve Selvi oğlu, 20/02/1991 Yüreğir doğumlu, SAMET ERTİNGÜ(TC.Kimlik No:21787065174) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.07.2025