T.C.

ADANA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N



DOSYA NO : 2026/421 Esas

KARAR NO : 2026/39

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2026 tarihli ilamı ile 158/1.l maddesi gereğince ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE GÖREVSİZLİK KARARI verilmiş ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilen ve Mahmutlar Mah. Küçük Ahmetler Sk. Mahmutlar L Tipi Cezaevi No:17 Alanya/ANTALYA adresinde bulunan Mehmet ve Makbule oğlu, 15/07/1979 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı TARIK KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış hakkında verilen mahkememizin 2026/421 esas 2026/39 karar sayılıgerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir suretinin ADLİYE DİVANHANESİNDE 30 GÜN SÜREYLE ASILI KALMAK SURETİYLE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.06.2026