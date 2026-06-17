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        T.C. ADANA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 23:50
        T.C.
        ADANA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N

        DOSYA NO : 2026/421 Esas
        KARAR NO : 2026/39

        Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2026 tarihli ilamı ile 158/1.l maddesi gereğince ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE GÖREVSİZLİK KARARI verilmiş ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilen ve Mahmutlar Mah. Küçük Ahmetler Sk. Mahmutlar L Tipi Cezaevi No:17 Alanya/ANTALYA adresinde bulunan Mehmet ve Makbule oğlu, 15/07/1979 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı TARIK KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış hakkında verilen mahkememizin 2026/421 esas 2026/39 karar sayılıgerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir suretinin ADLİYE DİVANHANESİNDE 30 GÜN SÜREYLE ASILI KALMAK SURETİYLE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.06.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02490869