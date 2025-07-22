Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.07.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/60 Esas

        DAVALI BORÇLU : OKAN UZUNER - T.C. : 192*****498
        Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: Adana Adalet Sarayı K Blok 2. Kat 205 numaralı duruşma salonu önünde 18/11/2025 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139. maddesi gereğince aşağıda bildirilen tarih ve saatte, mahkeme duruşma salonunda duruşma yapılacağından, duruşmada hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, yargılamaya yokluğunuzda devam edileceğinin, bu durumda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı taraf ile sulh olma ihtimaliniz var ise, sulh konusunda gerekli hazırlıkları yapmanız, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/07/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02263943