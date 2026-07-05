İ L A N

T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/118 Esas

KARAR NO : 2024/67

KARAR TARİHİ : 27/02/2025

SAYIN OLCAY RANE TUSKAN - T.C. : 508*****098

SAYIN ÖZER GÜMÜŞ - T.C. : 200*****376

SAYIN ALİ RANE -T.C. : 508*****944



Davacı Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinizde mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacının davasının KABULÜ, kısmen KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, kısmen de REDDİ ile;

A-) Dava konusu olan;

1.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 4 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 63/25600 ve 3/256 hissesinin,

2.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1094 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen425/5376 hissesinin,

3.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1092 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 143/25600 ve 3/256 hissesinin,

4.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1102 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen63/25600 hissesinin ,

5.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 490 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 1/8 hissesinin ,

6.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 580 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen1/32 hissesinin,

7.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 578 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen5/256 hissesinin,

8.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 507 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen13033/307200 hissesinin,

9.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi, 511 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 13033/307200 hissesinin,

10.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1096 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 11/216 hissesinin,

11.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1098 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 1/45 hissesinin

12.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1100parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen63/26500 hissesinin,

13.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1104 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 223/25600 ve3/256 hissesinin,

14.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 41 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 63/25600 hissesinin,

15.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 44 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 63/25600 hissesinin,

16.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 302 parselde kayıtlı taşınmazın Sultan Rana tarafından 05/10/2015 tarihinde Olcay Rane Tuskan'a devredilen 5/256 hissesinin satışına ilişkin Pazarcık Tapu Sicil Müdürlüğünün 05/10/2015 tarih 4032 yevmiye numaralı satış akdine dair TASARRUFUN Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ilesınırlı olmak üzere ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 Esas sayılı takip dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ilesınırlı olmak üzere davacı banka yönünden İPTALİNE ve dava konusu taşınmazlardaki iptal kararı verilen hisseler üzerinde tapu kaydının tashihine mahal olmadan İİK 283/1 madde gereğince davacı bankaya Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 esas sayılı dosyalarından CEBRİ İCRA YETKİSİ TANINMASINA,

B-) Dava konusu olan;

1.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 641 ada 63 parsel K:3 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın yönünden DAVANIN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 130 ada 45 parselde kayıtlı taşınmazın;

Sultan Rana tarafından 05/11/2015 tariihinde Özer Gümüş’e devredilen 1 / 4 hissesinin,

Ömür Rana tarafından 05/11/2015 tariihinde Özer Gümüş’e devredilen 3/8 hissesinin satışına ilişkin Dulkadiroğlu Tapu Sicil Müdürlüğünün 05/11/2015 tarih 13635 yevmiye numaralı satış akdine dair TASARRUFUN Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ilesınırlı olmak üzere ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 Esas sayılı takip dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ilesınırlı olmak üzere davacı banka yönünden İPTALİNE ve dava konusu taşınmazlardaki iptal kararı verilen hisseler üzerinde tapu kaydının tashihine mahal olmadan İİK 283/1 madde gereğince davacı bankaya Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 esas sayılı dosyalarından CEBRİ İCRA YETKİSİ TANINMASINA,

C-) Dava konusu olan;

1.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Memiş kahyaM mahallesi 470 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 04/01/2019 tarihindeki değeri olan belirlenen 446.987,85 TL'nin İİK 283/2.maddesi gereği davacının Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ile sınırlı olmak üzere ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 Esas sayılı takip dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ile sınırlı olmak üzere davalı Özer'den alınarak davacıya verilmesine,

D-) Dava konusu olan;

1.Kahramanmaraş İli, Oniki Şubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi 1240 ada 95 parsel , K:1, 6 bağımsız bölümün davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 29/12/2017 tarihindeki değeri olan belirlenen 225.396,67 TL'nin;

2.Kahramanmaraş İli, Oniki Şubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi 4089 ada1 parselK:6, 22 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 04/01/2019 tarihindeki değeri olan belirlenen 446.987,85 TL'nin

3.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Denizli Mahallesi 176 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 08/12/2015 tarihindeki değeri olan belirlenen 4.375,00 TL'nin;

4.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Narlı Çerkezler Mahallesi 215 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 08/12/2015 tarihindeki değeri olan belirlenen 1.166.800,60 TL'nin

5.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Doğanlı karahasan Mahallesi 698 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan15/12/2015 tarihindeki değeri olan belirlenen 14.100,00 TL'nin;

6.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 6394 ada 1 parsel, K:4,8 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 15/12/2015 tarihindeki değeri olan belirlenen 250.266,25 TL'nin;

7.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Karaçay Mahallesi 735 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 15/12/2015 tarihindeki değeri olan belirlenen 2.336.833,24 TL'nin;

8.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bölükçam Mahallesi 539 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 14/12/2015 tarihindeki değeri olan belirlenen 134.377,95 TL'nin;

9.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 1542 ada 69 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Özer'in elinden çıkış tarihi olan 29/12/2017 tarihindeki değeri olan belirlenen 375.875,00 TL'nin İİK 283/2.maddesi gereği davacının Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ile sınırlı olmak üzere ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 Esas sayılı takip dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ile sınırlı olmak üzere davalı Özer'den alınarak davacıya verilmesine,

E-) Dava konusu olan;

1.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bölükçam Mahallesi 190 parselde kayıtlı taşınmazın,

2.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bölükçam Mahallesi 191 parselde kayıtlı taşınmazın yönünden davacının DAVASININ REDDİNE,

3.Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi 1 parsel‘de kayıtlı taşınmazın 312/25600hissesi, 223/25600 ve 3/256 hissesi,189/46080hissesinin satışına ilişkin Pazarcık Tapu Sicil Müdürlüğünün 02/03/2015 tarih 821 yevmiye numaralı satış akdine dair TASARRUFUN Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ilesınırlı olmak üzere ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 Esas sayılı takip dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinde HMK 26.maddesi gereği taleple bağlı kalınarak davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL kısmı ve bu kısmın faizi ve sair ferileri ilesınırlı olmak üzere davacı banka yönünden İPTALİNE ve dava konusu taşınmazlardaki iptal kararı verilen hisseler üzerinde tapu kaydının tashihine mahal olmadan İİK 283/1 madde gereğince davacı bankaya Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2018/20917 esas ve Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü’nün 2017/54485 esas sayılı dosyalarından CEBRİ İCRA YETKİSİ TANINMASINA,

F-) Harçlar Kanunu uyarınca taşınmaz yönünden alınması gereken 2.732,40-TL karar ilam harcının peşin olarak alınan toplam 64.083,54-TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan 61.351,14-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

G-) Davacı tarafça yapılan başvurma harcının tamamı, diğer harç, tebligat, bilirkişi ücretleri, ve posta masrafından oluşan toplam 76.666,04-TL yargılama giderinin ret ve kabul oranına göre 74.189,73-TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, bakiye giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

H-) Davalılar Ömür RANA, Sultan RANA, Zeynep BAŞCI ve Zülfü RANE tarafınca yapılan diğer harç masrafından oluşan toplam 7,80-TL yargılama giderinin ret ve kabul oranına göre 0,25-TL'sinin davacıdan tahsili ile davalılar Ömür RANA, Sultan RANA, Zeynep BAŞCI ve Zülfü RANE'ye ödenmesine, bakiye giderlerin davalılar üzerinde bırakılmasına,

I-)Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca hesaplanan 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

İ-)Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca hesaplanan 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar Ömür RANA, Sultan RANA, Zeynep BAŞCI ve Zülfü RANE'ye verilmesine,

J-) Davalılar tarafından yapılan giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına,

K-) Karar kesinleştiğinde taraflara ait artan gider ve delil avansının talep halinde taraflara iadesine,

Dair; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Mahkememize hitaben yazılmış, Mahkememiz veya en yakın Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026

İhtarlar ve Davet: Sayın muhatap;

1-İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

2-İşbu ilanın yayımlandığı tarihi takiben yedi gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememiz Kararına Karşı itiraz edebileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.3-Ayrıca davacı tarafça verilen karara karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmuş olup, E-Devlet sistemi üzerinden UYAP Vatandaş Portal'a giriş yapılarak evrak detaylarına ulaşıp 2 hafta içerisinde İstinaf Başvuru Dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.24/06/2026