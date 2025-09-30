T.C.

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2011/1446 Esas

22.09.2025



İLAN

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Halit Yeşiltepe, (T.C.NO: 17768820054) Mehmet'den olma, Besey'den doğma, Birecik 01/12/1981 doğumlu, Çiftlik Mah. Cumhuriyet Caddesi. No:26 Birecik/Şanlıurfa adresinde iken ikametgahı meçhul. Davacı MUSTAFA KAMİL REGAİP DÖNMEZOĞLU tarafından Adana ili, Seyhan ilçesi, Zincirlibağlar mah. 597 ada, 3 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1446 Esas esas sayılı davası açılmış olup, davalı Halit Yeşiltepe'ye tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Halit Yeşiltepe'nin işbu ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu,03/03/2026 günü saat09:30'da Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.