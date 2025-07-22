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        T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.07.2025 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/397 Esas
        02.05.2025

        İLAN METNİ

        Davacı , ORHAN ÇAY ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Davacı Orhan Çay'ın dava konusu olan;Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karkakekeç Mahallesi 18057 ada 39 parselin kuzeyinde, 18057 ada 14 parselin doğusunda,18057 ada 10 parselin güneyinde,18057 ada 11 parselin batısında bulunan, Zeytinlik vasfında ve 3967,44 m² alana sahip olan 18057 ada 38 parselde malik olarak bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın 4721 sayılı TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca davacı Orhan Çay adına tescili istendiğinden, bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak edenlerin, Adana 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin2024/397 Esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02228584