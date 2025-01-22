T.C.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU



Sayı : 2023/33623

17/01/2025



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Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Hasan oğlu, Meryem'den olma, 2000 doğumlu MUHAMMED İSMAİL hakkında02/05/2023 tarihinde 5 yıl süre ile Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı verildiği, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraza kabil olmak üzere verilen Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı tüm aramalara rağmen şüpheli Muhamed İsmail'e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince KDAE kararının, Türkiye Geneli 50,000 altı tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- KDAE kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-KDAE kararının 5271CMK'nın 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.