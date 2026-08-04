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        T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

        İlandır
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:50
        T.C.
        ADANA
        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

        Hazırlık Numarası : 2021/55515 Soruşturma 29/07/2026

        TUTANAK


        Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan MUHAMMED EMAD Oğlu RECA'den olma, 07/07/1992 doğumlu Ahmet Abulfil hakkında 21/09/2021 tarihinde 5 yıl süre ile Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı verildiği, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraza kabil olmak üzere verilen Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı tüm aramalara rağmen şüpheli Ahmet Abulfil'e tebliğ edilememiştir.
        1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince KDAE kararının, Türkiye Geneli 50,000 altı tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- KDAE kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
        3-KDAE kararının 5271CMK'nın 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02524335