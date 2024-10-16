Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/105 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/105 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satılacak taşınmaz tapu kaydında Adana ili Çukurova ilçesi Kireçocağı Mah. 7773 Ada 18 Parsel numaralı bir zemin bir normal katlı bina ve arsası şeklinde kayıtlıdır.

Adresi : Yüzüncü yıl Mahallesi 85062 Sokak No:46 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 449,40 m2 (205m2 kullanım alanı)

Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 85062 Sokak, No:46 posta adresinde yer almaktadır. Tarif olarak, Adana ana arterlerinden olan Fazlı Meto Bulvarı üzerinden 85078 sokağına girilir. Kuzey istikametinde yaklaşık 70m. ilerledikten sonra sol kol üzerinde 85062 sokağa girilir. Sokak üzerinde batı istikametinde yaklaşık 100m. İlerledikten sonra sağ kol üzerinde bulunan taşınmaza ulaşılır. Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Kireç ocağı Mahallesi, 7773 ada 449,40 m2 yüzölçümlü 18 parsel üzerinde Bir Zemin Bir Normal Katlı ve Arsası vasfı ile kayılıdır. Parsel üzerinde bir adet betonarme yapı bulunmaktadır. Binaya ait 31.03.2006 tarih 12/6 sayılı betonarme yapıda yol kotu üstü 2 olmak üzere 205 m² kullanım alanı için düzenlenmiş yapı ruhsatı, 19.10.2007 tarih 28/5 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Çukurova Belediyesi imar arşivinde yapıya ait onaylı mimari projesine ulaşılamamıştır. Mahallinde yapılan incelemede yapının zemin+1 normal kat+çatı katlı olduğu, çatı katının ruhsata aykırı inşa edildiği belirlenmiştir. Yapının zemin katı 115 m², 1. Normal kat 90 m²,çatı katı ise 88 m² olmak üzere toplamda brüt yaklaşık 293 m² olduğu belirlenmiştir. Yapının zemin katında salon, mutfak+oda, wc, merdiven altı kiler ve teras hacimleri, 1. Normal katında 3 yatak odası, 1 ebeveyn banyosu, banyo+wc, balkon hacimleri, çatı katında oda, mutfak+oda, wc ve teras hacmi bulunmaktadır.Bodrum katta hobi odası, zemin katta 1 adet wc, mutfak, 1 teras, salon ve hol, üst katta ise 3 oda, banyo+wc, 1 balkon, 1 teras hacimleri bulunmaktadır.Taşınmazın tüm oda zeminleri laminat parke olup duvarları alçı üzeri saten boyalıdır. Islak hacimleri seramik ve fayans kaplı olan taşınmazın iç doğramalarında kapılar a.panel, pencereler pvc, tavan ise p.boyadır. Binanın dış cephesi mavi beyaz renkli akrilik boya, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer, duvarları ve tavanları plastik boyadır. Yapı bakımlı durumdadır.Parsel içerisinde 1 araçlık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Parselin çevresi bahçe duvarı üzeri demir parmaklıklar ile çevrilmiştir.

Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde 26AE4 askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu :Çukurova Belediyesi'nden gelen yazıda Ayrık Yapı Nizamlı Konut Alanı F=1750 m2 ve üstü E=1,60, F=1750m2 altı E=1,01 olarak bildirilmiştir.

Kıymeti : 8.850.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:07

14/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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