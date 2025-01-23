Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/525 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/525 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında Adana İl, Çukurova İlçe, Kabasakal Mahalle/Köy, 5675 Ada, 10 Parsel arsa niteliklidir. Borçlunun hissesi tamdır. Taşınmaz üzerinde Adana 2.İcra Hukuk Mahkemesince bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Taşınmazın Konumu: Dava konusu parsel, Çukurova İlçe Merkezinin 5 Km kuzey batısında bulunan bir bölgededir. Çevresinde boş araziler mevcuttur. Yakın çevresinde Kabasakal Mahallesi merkezi, Necmettin Erbakan Bulvarı, 2,3 Km kuzeyinde Seyhan Baraj Gölü bulunmaktadır. Parsele yakın bir noktaya kadar ulaşımı sağlayan yol asfalt olup asfalt yol ile parsel arasında 110 metre uzunluğunda toprak yol bulunmaktadır. Parselin 350 metre güneyinde bulunan Kabasakal Mahallesinde elektrik, su şebekesi, kanalizasyon, aydınlatma, çöp toplama ve toplu ulaşım gibi alt yapı ve kent hizmetleri mevcuttur. 1/1000 uygulama imar planında azami 11 metre yükseklikte E:0,40 yoğunluk koşullarında konut imarı fonksiyonuna sahiptir. Ancak mevcutta imar uygulaması iptal edilmiş durumdadır. Bu durum zemin birim değerini kısıtlamıştır. Dava konusu arsa üzerinde; günübirlik olarak kullanılabilecek bir peyzaj alanı yapılmıştır. İnşaat ruhsatı bulunmayan imalatların arsaya değer kattığı görülmüştür. Bu değer arttırıcı unsurlar; taş malzemeden 650 metre çevre duvarı, 50 ağaç, parselin içine kadar tesis edilmiş elektrik kablolama işleri. 21.08.2024 tarihli kıymet takdiri raporunda çekilen fotoğraflarda çevre duvarı olduğu gibi teyit edilmiştir. Bu nedenle 21.08.2024 tarihi itibariyle tespit edilecek taşınmaz değeri hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, elektrik kablolama ve istenirse sökülüp taşınabilir olan peyzaj amaçlı ağaç ve çiçekler bir önceki 21.08.2024 tarihli raporda da yazılmadıklarından değerleme çalışması kapsamı dışında bırakılmıştır.

Adresi :Kabasakal Mah. 5675 Ada 10 Parsel Çukurova/Adana

Yüzölçümü : 863,00 m2

İmar Durumu :Azami 11 m yükseklikte E=0,40 yoğunluk koşullarında konut imarı fonksiyonuna sahip olduğu ancak imar iptali olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 7.110.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 13:38

21/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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