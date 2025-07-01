T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.
ADANA
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/70 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : ADANA İli, SEYHAN İlçesi, KANALÜSTÜ M. 9559 Ada/ 6Parsel, -/7.Kat/-/ 15 B.B.No.lu "Mesken" Niteliğinde, tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır.Arsa Pay/Payda: 84/1560 - Ana Taş.Yüzölçüm: 1.560,00
Gürselpaşa Mahallesi, 75636 Sokak, No:3, Kat:7, No:15 Seyhan/Adana (UAVT:2699842486) adresinde kayıtlıdır.
mesken nitelikli taşınmaz binanın 7. katında ve güney cepheden sağlanan bina girişine göre sağ yan tarafta konumlu olup, Güney, Kuzey ve Doğu cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre brüt ~121,00m² alanlı, Net ~110,00m² alanlı olup, 2 oda, salon, oturma odası+mutfak, antre, hol, banyo, WC, İklimlendirme odası, Yangın kaçış holü ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
İmar Durumu : Bilirkişi Raporu ile "Ayrık İnşaat Nizamlı, E:2,40 yoğunluklu, Taks:0,40, Konut alanı lejantlı olduğu" olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 5.155.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 13:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 13:44
27/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.