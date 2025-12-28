T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/512 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/512 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Kurttepe Mahallesi, 6263 Ada, 1 Parsel, E Blok 1. Kat 162 NoluBağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Ana taşınmazın dış cephesi sıvalı, bina giriş zemini, merdiven basamakları ve sahanlıkları seramik kaplama, merdiven tırabzanları demir doğramadır. Asansör bulunmaktadır. Yapıda genel olarak bakımlı olup iyi derecede işçilik ve malzeme kalitesine sahiptir. Değerleme konusu 162 nolu bağımsız bölüm 18.12.2008 onay tarihli mimari projesine göre zemin kat doğu cepheden sağlanan ana yapı girişine göre arka köşe de vemerdiven çıkışına göre sağ arka tarafta yer almakta olup güney ve batı olmak üzere iki cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net: 100 m², brüt 90 m² olup; salon, mutfak, 3 adet oda, banyo, wc, antre,hol ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında Hasarsız olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri parke ve seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı demir korumalı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir.

Adresi : Toros Mahallesi, 78139 Sokak, Koç AprtmanıE BlokNo: 2/5 Kat:1D:162 Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 9.120,00 m2 Mesken: mimari projesine göre yaklaşık bürüt; 100 m², net 90 m² dir.

Arsa Payı : 1/234İmar Durumu : Emsal: 2,00, Taks: 0,40, Yençok: Serbest, Ayrık Nizam, Konut Alanı yapılaşma şartlarında olduğu bilgisi edinilmiştir.Kıymeti: 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:13

26/12/2025

