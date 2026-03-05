Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/595 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/595 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adana İl, Sarıçam İlçe, YILDIRIMBEYAZIT Mahalle/Köy, 2562 Ada, 13 Parsel tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.Konu taşınmaz Sarıçam ilçesinin yerel idareye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge; Sezai Karakoç Bulvarı- Kozan Bulvarı- Adana/Mersin Otoyolu arasında kalan bölgede konumludur. Bölgedeki yapılaşma genel olarak 2 veya 3 katlı müstakil meskenler şeklinde olup yakın dönemde çok katlı konut projelerinin de inşa edildiği görülmektedir. Konu taşınmazın yer aldığı parsel kabaca dikdörtgen şeklindedir. Parselin doğusu 521 nolu sokağa, güneyi 522 nolu sokağa, kuzeyi 518 nolu sokağa cepheli olup batısı ise komşu parsele cephelidir. Konu taşınmazın yer aldığı bölgede Kozan Bulvarı üzerinde ticari faaliyet yoğun durumda olup yaya ve araç trafiği üst seviyededir. Değerleme konusu Sarıçam ilçesi, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 2562 ada 13 parsel güncel tapu kaydına göre 843,00 m? alanlı arsa üzerine inşa edilmiş ?Bir Katlı Çelik Ofis İşyeri ve Arsası? vasıflı taşınmazdır. Keşif tarihi itibariyle mahallinde yapılan gözlemlerde parsel üzerinde kullanım amacına göre düzenlenmiş 2 adet farklı yapı mevcuttur. İlk yapı yaklaşık 680,00 m? kapalı alana sahip, 2/C yapı sınıfında inşa edilmiş depo yapısıdır. İkinci yapı ise yaklaşık 80,00 m? kapalı alana sahip 3/A yapı sınıfında inşa edilmiş idari bina yapısıdır. Depo yapısı yaklaşık 680,00 m? kapalı alanlı, 2/C sınıfı yapıdır. Yapının zemini darbeye dayanıklı ve perdahlı saha betonudur. Duvarları örme duvarı üzeri sac panel kaplıdır. Çatısı trapez sac kaplıdır. Taşıyıcı kolonlar ve kirişiler çelik malzemeden imal edilmiştir İdari bina yapısı depo yapısı içerisinde inşa edilmiş, zemin*1 normal katlı 3/A sınıfı yapıdır. Zeminleri seramik kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalı, asma tavanlı ve giriş kapısı çelik kapıdır. Zemin kata mutfakt odat wc 1. Katta 3 adet oda mevcuttur. Mahallinde tespit edilen yapılara ilişkin fotoğraflar aşağıda verilmiştir.

Adresi : Yıldırımbeyazıt Mah. 522 Sokak, No:9, 2652Ada 13 Parsel Sarıçam/ ADANA

Yüzölçümü : 843,00 m2

Arsa Payı : - HİSSE:1/1

İmar Durumu: Konut Alanı - Bitişik Nizam - Kat Yüksekliği: 2 Kat

Kıymeti : 19.289.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : taşınmaz tapu takyidat raporunda olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:45

04/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.