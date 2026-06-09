Örnek No:55*



T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1064 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1064 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, KURTULUŞ Mahalle/Köy, 1559 Ada, 133 Parsel, 8 Çatı Kat, 34 nolu bb Nolu bağımsız bölüm ( 1/2 + 1/2 = 1 olmak üzere ) tam hisse ile satılmaktadır. Taşınmaza ulaşım, Uğur Mumcu Meydanından Valiliğe doğru Atatürk Caddesinden devam edilerek sol tarafta bulunan 64013 sokağa Hacı Ahmet Özel Türkay Camii yanından devam edilerek 64016 sokağı geçtikten sonra sol tarafta 4. parselde yer alan taşınmazın konumlu olduğu arsaya/yapıya ulaşılır.Atatürk Caddesi, Valilik, TCDD Garı, Cami, Park, Okullar yer almakta olup yakın çevresinde 5-18 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Konu taşınmazın kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depreme ilişkin binalarda oluşan hasarlarınhttps:/hasartespit.csb.gov.tr/internet sitesinde yapılan sorgulamasında değerlemesi meskenin bulunduğu binasının depremde HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmaz malın yer aldığı ana gayrimenkul 930,18 m yüzölçümlü arsa üzerine ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, IV/A yapı sınıfında, tek blok olarak inşa edilmiştir. Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; Bodrum Kat 4 Zemin Kat * 8 Normal Kat * Çatı Kat olmak üzere 11 katlıdır. Binaya giriş, güney cepheden zemin kattan sağlanmaktadır. Bodrum katında; sığınak, hidrofor, zemin katında; apartman giriş holü, 2 adet yangın kaçış holü,kapıcı dairesi ve 4 adet iş yeri, 1 ila 7. normal katların her birinde 4'er meskenden 28 mesken, 8.ve çatı katında 4 adet dubleks mesken olmak üzere binada 4 iş yeri, 28 mesken, 4 dubleks mesken olmak üzere 36 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Ana gayrimenkulün arsası dikdörtgen şeklinde bir geometrik yapıya sahiptir. Topografik yapısı düz vaziyettedir. Apartman yol cephesi hariç duvar ile çevrilmiş, kontrollü giriş kapısı bulunmamaktadır. Bahçesi kilitli beton taş döşelidir. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış cepheleri akrilikli dış cephe boyası ile boyalıdır. Giriş kapısı camlı alüminyum imalat olup, giriş holü ve basamakları mermer kaplı, korkuluğu krom imalattır. Merdiven sahanlığı saten alçı plastik boyalıdır. Değerlemeye konu taşınmaz, projesinde ve mevcutta binaya giriş cephesi olan zemin kattan güney cephesinden binaya bakıldığında ön ve sol tarafta, binaya girildiğinde binanın 8. katına merdivenden ve asansörden çıkınca sağ tarafta yer almaktadır. Mesken; güney ve batı cephelidir.Taşınmaz onaylı mimari projesine aykırı olarak tadilat yapılmıştır. Bu tadilata göre 8. katta; balkon içeri alınmış, yangın kaçış holü ardiye olarak kullanılır hale gerilerek, salon«*mutfak, 2 oda, hol, banyo, wc, ardiye hacimlerinden ibaret olup brüt -84,00 m? alana sahiptir. Çatı katına çıkış merdivenin yeri ve konumu değiştirilmiştir. Çatı katı ise projesinde banyo--wc ve 1 odadan ibaret iken 8. kat gibi kısmen tamamını kapsayacak şekilde tadilat yapılarak 2 oda, 2 banyo, antre, hol, ardiye alanı olarak kullanılacak konuma getirilmiştir. Brüt -75,00 m2 olmuştur. Bu şekilde dubleks meskenin brüt alanı (84,00 4 75,00) -159,00 m? ye çıkarılmıştır. Dubleks mesken kat irtifakı projesine aykırı şekilde tadilat yapılarakalanlarının özellikle çatı katında ilaveler yapılarak kullanıldı Mesken giriş kapısı çelik, iç kapılar Amerikan panel, pencereleri çift cam alüminyum imalattır. Dubleks mesken zemini laminat parke kaplı olup, duvarları saten alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfak ankastre mutfak olup tezgâhı mermerit tezgâh ve dolapları mobilyadır. Banyo ve wc zemini seramik kaplı, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Banyolarda duşakabin ve klozet ve hilton lavabo mevcuttur. Çatı katına çıkış merdiveni ahşap, korkuluğu krom imalattır. Dubleks meskende ısınmada ve mutfakta doğalgaz kullanılmaktadır. Dubleks mesken bakımlı ve iyi malzemelerden yapılıdır. Taşınmaz kat irtifakı projelerine aykırı tadilat yapılarak apartman ortak alanlarının özellikle çatı katında İlaveler yapılarak kullanıldığı tespit edilmiş olup, kıymet takdirinde mevcut alanı dikkate alınmıştır.

Adresi : Kurtuluş Mahallesi 64013 Sokak No:9 Orman Mühendisleri Apartmanı 8. Kat+Çatı Katı No:34 Seyhan/Adana Seyhan / ADANA

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 930,18 m2Arsa Payı : 32/1344

Satılacak Taşınmazın BRÜT Yüzölçümü:159/ m2 HİSSE: 1/1 ( 1/2 + 1/2 = 1 OLMAK ÜZERE )

İmar Durumu: Konut+Ticaret Alanı, Ayrık Nizam, Emsal: 2,40, Taks: 0.60 Yapılaşma Koşullarına Sahiptir.

Kıymeti : 8.218.024,33 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Diğer : CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN 8373,30 HARÇ VERGİ DAİRESİNE YATIRILMIŞTIR.

Diğer : 05/09/2018 TARİHLİ RAPORA GÖRE, BU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN/BLOĞUN PROJEDE BELİRLENEN BAĞIMSIZ BÖLÜM/BLOK NUMARASI İLE FİİLİ KULLANIMI UYUMSUZDUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:20

05/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.