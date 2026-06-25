Örnek No:55*



T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/638 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/638 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mah. 14845 Ada, 5 Parsel, A Blok, 4. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 5.986,66 m2, arsa pay paydası 12000/897999 olan taşınmazın 1/1 tamamı satışa konu olup talep edilmesi halinde taşınmazın tahliye ve teslimi müdürlüğümüz dosyasından ifa edilebilecektir. Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; Demirtaş Ceyhun Bulvarı ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarının kesişiminden güneye Demirtaş Ceyhun Bulvarına dönülür. Bulvar üzerinde yaklaşık 675 m ilerledikten sonra sağda kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu siteye ulaşılır.Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşmanın çoğu tamamlanmış olup çok katlı olan benzer mimari özelliklere sahip iş yeri ve mesken kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmazın yakınında bulunan bulvarlar üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmazın parselin kuzeyinde yer alan A Blokta yer almaktadır. A blok bodrum kat + zemin kat + 8 normal +çatı kattan ve 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalı, bina giriş zemini, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamadır. Merdiven tırabzanları krom doğramadır. Binada iki adet asansör bulunmaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden güney cepheden sağlanmaktadır. Site içerisinde, açık otopark ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Taşınmaz, 7 bağımsız bölüm numaralı MESKEN vasıflı taşınmaz A Bloğun 4. katında, güney cepheden sağlanan bina girişine göre sol yan cephede yer almakta olup kuzey, güney ve batı yönde konumlu meskendir. Konu taşınmaz projesine göre 135m² bürt alana sahip olup 3 oda, salon, oda + mutfak, antre, hol, banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin zemini seramik + parke kaplama, duvarları saten boyalı, iç kapılar amerikan panelkapı, pencereler pvc doğramadır. Islak hacmin zemini seramik kaplama, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahı mermer, dolabı hazır imalattır. Mesken iç teknik özellikleri ve dekorasyonu iyi durumdadır. Kıymet takdiri proje alanı üzerinden yapılmıştır. Çukurova Belediyesi Ruhsat Müdürlüğünün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza ait 08.06.2021 tarih 1/20 sayılıyapı ruhsatı olduğu öğrenilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu DEĞERLENDİRME DIŞI dır. İlgili görsel ektedir. Mahallinde yapılan incelemede depreme ilişkin herhangi bir hasar durumu gözlenmemiştir. Satışa konu taşınmazın değeri 6.750.000,00 TL(ALTIMİLYONYEDİYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI) olarak kıymet takdir edilmiştir. Taşınmazın kdv oranı taşınmazın m²'si gözününe alındığında %1 olarak tayin edilmiştir.Müdürlüğümüzce taşınmazın deprem ile ilgili herhangi bir zararındandolayı hiç bir sorumluluğu mevcut olmayacaktır. Satışa iştirak etmek isteyen tarafların satış şartnamesinden ve satış ilanından suret isteme ve alma haklarının olduğu ilan ve ihtar olunur.

Adresi : Esentepe Mah. Demirtaş Ceyhun Bulvarı, Yüce Residans, A Blok, No:14/1, K:4 D:7 Çukurova/Adana

Yüzölçümü : 5.986,66 m2

Arsa Payı : 12000/897999

İmar Durumu:Çukurova Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, -Taks:0.40, -E: 1.20 , Hmax: 31.50 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 6.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:35

22/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.