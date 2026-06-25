Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/648 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/648 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mah, 6010 Ada, 5 Parsel, A Blok, 12. Kat, 24 Nolu Bağımsız Bölüm, arsa pay payda 280/16876, Niteliği Mesken, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 4.219,00 m² olan taşınmazın borçluya ait 1/1 tam hissesi satışa konu olup, talep edilmesi halinde müdürlüğümüz dosyasından tahliye ve teslim işlemi ifa edilebilecektir. Kıymet Taktirine konu taşınmaza ulaşım için; Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arık Oğlu Bulvarı kesişiminden Damar Arık Oğlu Bulvarı üzerinde batı yönünde yaklaşık 275 m ilerlendikten sonra sol yönde yer alankonu taşınmazın konumlu olduğu taşınmaza ulaşılır.Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşmanıntamamlandığı çok katlı binalar ve site içerisinde taşınmaza benzer mimari özelliklere sahip konut ve ticaret kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Bölge alt yapısı tamamlanmakta olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım,Turgut Özal Bulvarı üzerinde geçen toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet taktirine konu bağımsız bölümün bulunduğu ana gayrimenkul, Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi 6010 Ada 5 no.lu parsel 4.219,00 m2 miktarlı olup, parsel alanı üzerindeki ana yapılar ayrık nizam 4/C yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında iki blok (A ve B) olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.Kıymet Taktirine konu taşınmaza ait Webtapu Bilgi Portalında ve Çukurova Belediyesi arşivinde yer alan 23.01.1996 tarih onaylı mimari projesi incelenmiştir.Taşınmazın TKGM Web tapu Bilgi Portalında yer alan 23.01.1996 tarih onaylı mimari projesindeki vaziyet planı ile zemin kat planında uyumsuzluğun bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde vaziyet planında parsel üzerinde A blok batı cephede, B blok doğu cephede yer alırken, zemin kat planında A blok doğu cephede, B blok batı cephede yer aldığı görülmüştür. Keşif tarihinde tarafımıza vaziyet planına göre B blokta yer alan, mahallinde A blok olarak adlandırılan yapıda konumlu 12.kat 24. bağımsız bölüm numaralı taşınmaz gösterilmiştir.Kıymet Takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina için yapılan incelemelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresindetaşınmaz hasar durumu sorgulamasında Az Hasarlıbilgiye ulaşılmıştır.Adana İli Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi sınırları içinde bulunan Kat irtifaklı 6010 ada 5 parselde A Blok, 12. Katta konumlu 24 bağımsız bölüm nolu Mesken vasıflı taşınmaz değeri 5.472.000 TL (BEŞ MİLYON DÖRT YÜZ YETMİŞ İKİ BİN TÜRK LİRASI) olarak kıymet takdir edilmiştir. Taşınmazın kdv oranı taşınmazın m2'si gözününe alındığında %20 olarak tayin edilmiştir. Müdürlüğümüzce taşınmazın deprem ile ilgili herhangi bir zararındandolayı hiç bir sorumluluğu mevcut olmayacaktır. Satışa iştirak etmek isteyen tarafların satış şartnamesinden ve satış ilanından suret isteme ve alma haklarının olduğu ilan ve ihtar olunur.

Adresi : Mahfesığmaz Mah. Damar Arık Oğlu Bulvarı Gizir Apt. A Blok No:40 Kat: 12 D:24 Çukurova/ADANA

Yüzölçümü : 4.219,00 m2

Arsa Payı : 280/16876

İmar Durumu:Çukurova Belediyesi İmar Servisine göre 12.09.2014 tarih 295 sayılı 1/1000 Ölçekli Çukurova Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam, Taks:0,30 yoğunluklu ve Kaks:1,20 yapılaşma şartlarında çekme mesafeleri ön cepheden 10 metre, diğer cephelerden 5'er metre olduğu bilgisi tarafımıza beyan edilmiştir.

Kıymeti : 5.472.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:27

22/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.