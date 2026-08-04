Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/610 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Yüreğir İlçesi , Cumhuriyet Mahallesi , 2877 Ada No , 22 Parsel No , 153,00 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşmanın çoğu tamamlanmış olup müstakil tarzda olan benzer mimari özelliklere sahip konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Parsel topoğrafik düzgün bir forma ve dikdörtgen bir şekle sahiptir. Parsel güneyden imar yoluna, diğer yönlerden komşu parsele cephelidir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle zemin + 1 katlı toplam 240 m² alanlı yapı bulunmaktadır. Yapının zemin katı 130 m² alanlı 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo,wc ve balkon, 1. katı 110 m² alanlı 2 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo vewc hacimleri bulunmaktadır. Yapının iç teknik özellikleri bakımından; zeminler sermik kaplı, duvarlar saten boyalı, tavan plastik boyadır. Islak hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı mermer, dolapları ise mdf dir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap ve pencere pvc doğramadır. *Yüreğir Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü?nün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza yapı ruhsatı bulunmadığı öğrenilmiştir.Bu bağlamda taşınmazın takdiri içinemsal karşılaştırma ve maliyet yöntemi uygulanmış ve nihai sonuçlara ulaşılmıştır. Parsel üzerinde yer alan yapılara kıymet takdir edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de 3 Şubat 2026 tarih ve 33157 sayı ile yayınlanan 2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre belirlenmiş, binanın yaşına göre yıpranma oranı ise Resmi Gazete de 02.12.1982 tarih, 17886 sayılı Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre belirlenmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu HASARSIZ dır. İlgili görsel ektedir.

Adresi : Levent Mahallesi, 1818 Sokak No:43 Yüreğir/Adana Yüreğir / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Yüreğir Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık nizam Hmax: 2 kat (6,50 m) yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 5.424.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : taşınmaz tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.