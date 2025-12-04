İLAN



T.C

ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1121 Esas

DAVALI : HASAN TEKDAL



Davacı Ayten TEKDAL ile davalı Hasan TEKDAL tarafından aleyhinize açılan Önlem Nafakası davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve tensip zaptı adres araştırması neticesi alınamadığından ilanen tarafınıza tebliğ olduğu anlaşılmakla; Bu aşamada Tahkikat Duruşma Günü 15/01/2026 saat: 10:35'de gerçekleştirilecek olup; HMK 147/2. maddesi uyarınca, tahkikat duruşmasının yapılacağı, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği tahkikat duruşmasına yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 07/11/2025