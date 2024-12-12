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        T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.12.2024 - 00:00
        T .C.
        ADIYAMAN
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/278 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Adıyaman ili Merkez Paşamezrası köyü 130 ada 5 parsel
        PAFTA NO :
        ADA NO : 130
        PARSEL NO : 5
        VASFI : tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ :
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda
        yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/278 Esas sayısında dava açılmıştır.4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Vakıflar Bankası Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 11/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02139566