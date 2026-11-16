T.C.

AFŞİN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazların davacı kurum adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numarası, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.

Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek ve Ziraat Bankasına depo edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.

Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya no Mahalle Ada/Parsel no Tapu maliki Duruşma günü 2026/208 Pınarbaşı mahallesi 114 ada 4 parsel ZEYNEP KAYIRAN 21/01/2027 saat:10:06 2026/211 Pınarbaşı mahallesi 114 ada 5 parsel HAMDİ İŞBİLİR, HAKAN İŞBİLİR, HACI İBRAHİM İŞBİLİR, SEVDA İŞBİLİR 21/01/2027 saat:10:12 2026/213 Pınarbaşı mahallesi 114 ada 3 parsel İHSAN İŞBİLİR 21/01/2027 saat:10:18