T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazların davacı kurum adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numarası, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.
Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek ve Ziraat Bankasına depo edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.
Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
|Dosya no
|Mahalle
|Ada/Parsel no
|Tapu maliki
|Duruşma günü
|2026/208
|Pınarbaşı mahallesi
|114 ada 4 parsel
|ZEYNEP KAYIRAN
|21/01/2027 saat:10:06
|2026/211
|Pınarbaşı mahallesi
|114 ada 5 parsel
|HAMDİ İŞBİLİR, HAKAN İŞBİLİR, HACI İBRAHİM İŞBİLİR, SEVDA İŞBİLİR
|21/01/2027 saat:10:12
|2026/213
|Pınarbaşı mahallesi
|114 ada 3 parsel
|İHSAN İŞBİLİR
|21/01/2027 saat:10:18