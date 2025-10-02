İ L A N



T.C.

AFYONKARAHİSAR

1. AİLE MAHKEMESİ



Esas No :2019/108

Karar No :2022/186

DAVACI : İSMAİL KIRBAÇ - 10105569524

DAVALI : GAMAR GULMAMMADOVA



Davacı İsmail KIRBAÇ ile Davalı Gamar GULMAMMADOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda 03/03/2022 tarihinde karara çıkmış olup;

"...1-Davanın KABULÜ ile

Afyonkarahisar İli Merkez ilçesi Anıtkaya Mah./Köy Nüfusuna kayıtlı, 10105569524 TC kimlik numaralı, İbrahim ve Nazikeoğlu 17/01/1942AFYONKARAHİSAR doğumlu, İSMAİL KIRBAÇ ile Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu GAMAR GULMAMMADOVA'nın Türk Medeni Kanunu'nun 166/ 1. Maddesi uyarınca EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

2-Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan toplam 3.976,15 TL nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5-Taraflarca mahkememiz veznesine depo edilen gider avansından kullanılmayan kısım var ise karar kesinleştikten sonra ilgisine göre taraflara iadesine,

Dair; kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacının huzurunda verilen karar alenen ve usulen okunup anlatıldı.."