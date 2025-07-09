T.C. AFYONKARAHİSAR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

AFYONKARAHİSAR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2024/1094 Esas

KARAR NO : 2025/307

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 292/1 maddesi gereğince 3 AY 22 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)- BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Hörü oğlu, 08/10/1986 doğumlu ŞÜKRÜ KÖKEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK' nun 273. maddesi gereğince iki hafta içerisinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07.07.2025