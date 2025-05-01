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        T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 02.05.2025 - 00:00
        T.C.
        AĞRI
        İCRA DAİRESİ
        2010/1 İFLAS

        İFLASIN AÇILDIĞINA İLİŞKİN İLAN
        28/04/2025

        BORÇLU : UFUK MURAT KÖSEOĞLU, 21427233970TC Nolu,


        Leylek Pınar Mah. General Vehbi Engin/1 Cad. No:4 İç Kapı No:4Ağrı Merkez / AĞRI
        Yukarıda bilgileri yazılı şahsın Ağrı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 02.07.2010 tarih, saat 11:27'de 2006/14 esas 2010/279 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiştir ve iflas kararı 14.03.2025 tarihinde kesinleşmiştir.
        İc.İf.K.nun 166. Maddesi uyarınca bilgi edinilmesi tebliğ ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02214276