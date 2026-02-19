Canlı
        T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2026 - 00:00
        T.C.
        AĞRI
        KADASTRO MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/28 Esas


        DAVACILAR : ÖMER GÖK
        ASLİ MÜDAHİLLER : HALİS GÖK
        DAVALILAR : 1-ARSLAN KOÇ
        2-SEMİHA KOÇ
        3-HASAN SAİM YEŞİLORHAN
        4-MUSTAFA YEŞİLORHAN


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
        Davalı ARSLAN KOÇ'un vefatı ile mirasçısı SEMİHA KOÇ mirasçısı HASAN SAİM YEŞİLORHAN mirasçısı MUSTAFA YEŞİLORHAN'ın dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Hasan Saim ve Nimet oğlu 03/09/1956 doğumlu mirasçı MUSTAFA YEŞİLORHAN'ın, 16/04/2026 günü saat: 10:10'da Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı MUSTAFA YEŞİLORHAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

