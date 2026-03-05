Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2026 - 00:00
        T.C.
        AKÇAABAT
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2026/63

        27.02.2026

        İLAN METNİ


        Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
        2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
        İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
        2026/63 Esas sayılı dosyası
        Duruşma tarihi : 26/03/2026 Duruşma saati: 14:00

        Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası
        Trabzon İli
        Akçaabat İlçesi
        Doğanköy Mahallesi        		 2896 ada 6 parsel 588,92 m² büyüklüğündeki taşınmazın 103,45 m²'lik kısmı Ayfer Şahinbaş
        Arzu Perçinkaya
        Esma Salih
        Fatime Şahinbaş
        Hamza Şahinbaş
        Hanım Şahinbaş (Ölü)
        Hatice Şahinbaş
        Hikmet Şahinbaş
        Mustafa Şahinbaş
        Sahra Şahinbaş
        Yahya Şahinbaş
        Zekeriya Şahinbaş
        Zeliha Yetişgen
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02415962