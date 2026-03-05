T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/63

27.02.2026

İLAN METNİ



Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2026/63 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 26/03/2026 Duruşma saati: 14:00

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Doğanköy Mahallesi 2896 ada 6 parsel 588,92 m² büyüklüğündeki taşınmazın 103,45 m²'lik kısmı Ayfer Şahinbaş

Arzu Perçinkaya

Esma Salih

Fatime Şahinbaş

Hamza Şahinbaş

Hanım Şahinbaş (Ölü)

Hatice Şahinbaş

Hikmet Şahinbaş

Mustafa Şahinbaş

Sahra Şahinbaş

Yahya Şahinbaş

Zekeriya Şahinbaş

Zeliha Yetişgen