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        T.C. BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        DOSYA NO: 2025/34 Ort. Gid. Satış.
        HİSSEDAR: RAMADAN ÖZCAN - 10064002148 Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında hissedar Ramadan ÖZCAN' ın adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Tebliğ yerine geçmek üzere hissedar Ramadan ÖZCAN' a ilanen tebliğ olunur. 12/07/2026
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02523203