T.C. BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 23:50
Örnek No:55*
T.C.
BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
DOSYA NO: 2025/34 Ort. Gid. Satış.
HİSSEDAR: RAMADAN ÖZCAN - 10064002148 Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında hissedar Ramadan ÖZCAN' ın adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tebliğ yerine geçmek üzere hissedar Ramadan ÖZCAN' a ilanen tebliğ olunur. 12/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.