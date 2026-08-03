Örnek No:55*

T.C.

BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

DOSYA NO: 2025/34 Ort. Gid. Satış.

HİSSEDAR: RAMADAN ÖZCAN - 10064002148 Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında hissedar Ramadan ÖZCAN' ın adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tebliğ yerine geçmek üzere hissedar Ramadan ÖZCAN' a ilanen tebliğ olunur. 12/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.