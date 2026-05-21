T.C.

AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/104 Esas

2026/105, 2026/106, 2026/107, 2026/108, 2026/109, 2026/110, 2026/111, 2026/112, 2026/113, 2026/114, 2026/115, 2026/116, 2026/117, 2026/118, 2026/119, 2026/120, 2026/121, 2026/122, 2026/123, 2026/124, 2026/125, 2026/126, 2026/127, 2026/128, 2026/129, 2026/130, 2026/131, 2026/132, 2026/133, 2026/134, 2026/135, 2026/136, 2026/137, 2026/138, 2026/139, 2026/140, 2026/141, 2026/142, 2026/143 esas



İLAN METNİ



Davacı TEİAŞ ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında TEİAŞ'ın 07/06/2023 tarih 18-25 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Adres Ada/Parsel Alan/m² Davalılar Esas No Duruşma gün ve saati Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 111 ada 5 parsel 327,61 m² kısmı Ali ARMUTCI

Ve arkadaşları 2026/104 12/06/2026

10:00 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

CevizlikMahallesi 103 ada 10 parsel 928,96 m² kısmı İSMAİL GEDİKLİ

RESUL KEDİKLİ 2026/105 12/06/2026

16:55 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

YeşilyurtMahallesi 182 ada 29 parsel 2.07,75 m² kısmı Ali Kemal TOPÇU ve arkadaşları 2026/106 12/06/2026

10:05 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

ŞinikMahallesi 110 ada 9 parsel 257,16 m² kısmı Ceyhun KUBALİÇ 2026/107 12/06/2026

15:20 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Uçarsu Mahallesi 177 ada 1 parsel

178 ada 2 parsel 224,91m² kısmı

214,60m² kısmı Ayten AYTİN ve arkadaşları 2026/108 12/06/2026

10:10 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 104 ada 283 parsel 123,35m² kısmı Ahmet BİRİNCİ ve arkadaşları 2026/109 12/06/2026

16:50 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 104 ada 281 parsel 277,03m² kısmı Hüseyin TAHİR 2026/110 12/06/2026

10:15 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Uçarsu Mahallesi 169 ada 13 parsel

168 ada 25 parsel 8,45m² kısmı

6.364,50 m² kısmı Alaiddin YAPAR ve arkadaşları 2026/111 12/06/2026

16:45 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Uçarsu Mahallesi 168 ada 14 parsel

168 ada 17 parsel

168 ada 18 parsel

168 ada 27 parsel

166 ada 2 parsel

166 ada 3 parsel 449,44 m²

57,54 m²

4,65 m²

696,72 m²

1625,48 m²

1524,39 m² Emine AYDIN ve arkadaşları 2026/112 12/06/2026

10:20 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 105 ada 39 parsel 1508,98 m² Osman BİRİNCİ ve arkadaşları 2026/113 12/06/2026

16:40 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

ŞinikMahallesi 105 ada 37 parsel 65,29 m2 Emre NADİR ve arkadaşları 2026/114 12/06/2026

10:25 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 182 ada 44 parsel

1097 ada 9 parsel 2611,17 m2

677,49 m² Murat AYDIN ve arkadaşları 2026/115 12/06/2026

16:35 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 194 ada 30 parsel 60,72m² Ayşe ACER ve arkadaşları 2026/116 12/06/2026

10:30 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 104 ada 497 parsel

104 ada 498 parsel 307,60 m²

266,47 m² Ali Osman BİRİNCİ ve arkadaşları 2026/117 12/06/2026

16:30 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 104 ada 133 parsel 295,76m² Özcan NADİR ve arkadaşları 2026/118 12/06/206

10:35 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 104 ada 410 parsel 11,29m² Asiye GÜNAYDIN ve arkadaşları 2026/119 12/06/2026

16:25 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

ŞinikMahallesi 104 ada 376 parsel 605,37m² Fatih AYDIN ve arkadaşları 2026/120 12/06/2026

10:40 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Uçarsu Mahallesi 168 ada 30, 32,31,33 parsel 913,66m²

785,283m²

908,93 m²

689,31 m² Necait YILMAZ 2026/121 12/06/2026

16:20 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 194 ada 26 parsel 475,21 m² Hüseyin UZUN 2026/122 12/06/2026

10:45 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 194 ada 34 parsel 1405,69 m² Muhammet UZUN 2026/123 12/06/2026

16:15 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 183 ada 82 parsel 53,95m² SÜLEYMAN UZUN 2026/124 12/06/2026

10:50 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 194 ada 35 parsel

195 ada 35 parsel 308,12m²

9,76m² TEMEL UZUN 2026/125 12/06/2026

15:40 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

ŞinikMahallesi 114 ada 3713 94 parseller 195,47m²

584,73m² Abdurrahman AKYÜZ ve arkadaşları 2026/126 12/06/2026

10:55 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 105 ada 44 parsel 1.913,17m² CAFER YILMAZ ve arkadaşları 2026/127 12/06/2026

16:10 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Uçarsu Mahallesi 168 ada 15 parsel 4022,14m² EMİNE BAYRAM ve arkadaşları 2026/128 12/06/2026

11:00 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Uçarsu Mahallesi 213 ada 1 parsel 1073,37m²

184,32 m² Beytullah KANLI ve arkadaşları 2026/129 12/06/2026

16:05 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 104 ada 473 parsel 1093,64m² Fatma YAZICI ve ardakaşları 2026/130 12/06/2026

11:05 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 104 ada 464 parsel 2219,75 m² Furkan AKYÜZ ve arkadaşları 2026/131 12/06/2026

16:00 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Uçarsu Mahallesi 212 ada 1 parsel

211 ada 1 parsel 536,98m²

4,29 m²

73,06 m² Erkan FANİOĞLU ve arkadaşları 2026/132 12/06/2026

11:35 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

ŞinikMahallesi 104 ada 81 parsel 119,63m² Emine MIRMIR

Ve arkadaşları 2026/133 12/06/2026

15:55 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 194 ada 9 parsel 412,57 m²

453,04m² Fatma YURTSEVER ve arkadaşları 2026/134 12/06/2026

13:20 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 110 ada 3 parsel 248,33m² Ali ARMUTCI ve arkadaşları 2026/135 12/06/2026

15:50 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

YeşilyurtMahallesi 194 ada 31 parsel

194 ada 20 parsel 642,23m²

535,25 m²

59,74 m² Osman BAŞOCAK ve arkadaşları 2026/136 12/06/2026

11:15 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yeşilyurt Mahallesi 194 ada 6 parsel 651,53m² Ayşe KİTAPÇİ ve arkadaşları 2026/137 12/06/2026

15:45 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 105 ada 43 parsel 3159,26m² Ali YAZICI ve arkadaşları 2026/138 12/06/2026

11:20 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 105 ada 42 parsel 486,29m²

803,75 m² Ali MERSİNLİ ve arkadaşları 2026/139 12/06/2026

15:35 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 111 ada 13 parsel 1687,67m² Ali Kemal ŞAŞ ve arkadaşları 2026/140 12/06/2026

11:25 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 106 ada 66, 67, 92, 93 parseller 296,32m²

2045,19m²

27,34m²

4978,54m²

9560,79m²

1729,26m² Ali ARMUTCI ve arkadaşları 2026/141 12/06/2026

15:30 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Şinik Mahallesi 111 ada 12 parsel 736,02m² Ahmet ŞAŞ ve ardakaşları 2026/142 12/06/2026

11:30 Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Cevizlik Mahallesi 103 ada 9 parsel 1361,67m² İsmail GEDİKLİ 2026/143 12/06/2026

15:25