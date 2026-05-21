T.C. AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/104 Esas
2026/105, 2026/106, 2026/107, 2026/108, 2026/109, 2026/110, 2026/111, 2026/112, 2026/113, 2026/114, 2026/115, 2026/116, 2026/117, 2026/118, 2026/119, 2026/120, 2026/121, 2026/122, 2026/123, 2026/124, 2026/125, 2026/126, 2026/127, 2026/128, 2026/129, 2026/130, 2026/131, 2026/132, 2026/133, 2026/134, 2026/135, 2026/136, 2026/137, 2026/138, 2026/139, 2026/140, 2026/141, 2026/142, 2026/143 esas
İLAN METNİ
Davacı TEİAŞ ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında TEİAŞ'ın 07/06/2023 tarih 18-25 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
|Adres
|Ada/Parsel
|Alan/m²
|Davalılar
|Esas No
|Duruşma gün ve saati
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|111 ada 5 parsel
|327,61 m² kısmı
|Ali ARMUTCI
Ve arkadaşları
|2026/104
|12/06/2026
10:00
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
CevizlikMahallesi
|103 ada 10 parsel
|928,96 m² kısmı
|İSMAİL GEDİKLİ
RESUL KEDİKLİ
|2026/105
|12/06/2026
16:55
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
YeşilyurtMahallesi
|182 ada 29 parsel
|2.07,75 m² kısmı
|Ali Kemal TOPÇU ve arkadaşları
|2026/106
|12/06/2026
10:05
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
ŞinikMahallesi
|110 ada 9 parsel
|257,16 m² kısmı
|Ceyhun KUBALİÇ
|2026/107
|12/06/2026
15:20
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Uçarsu Mahallesi
|177 ada 1 parsel
178 ada 2 parsel
|224,91m² kısmı
214,60m² kısmı
|Ayten AYTİN ve arkadaşları
|2026/108
|12/06/2026
10:10
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|104 ada 283 parsel
|123,35m² kısmı
|Ahmet BİRİNCİ ve arkadaşları
|2026/109
|12/06/2026
16:50
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|104 ada 281 parsel
|277,03m² kısmı
|Hüseyin TAHİR
|2026/110
|12/06/2026
10:15
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Uçarsu Mahallesi
|169 ada 13 parsel
168 ada 25 parsel
|8,45m² kısmı
6.364,50 m² kısmı
|Alaiddin YAPAR ve arkadaşları
|2026/111
|12/06/2026
16:45
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Uçarsu Mahallesi
|168 ada 14 parsel
168 ada 17 parsel
168 ada 18 parsel
168 ada 27 parsel
166 ada 2 parsel
166 ada 3 parsel
|449,44 m²
57,54 m²
4,65 m²
696,72 m²
1625,48 m²
1524,39 m²
|Emine AYDIN ve arkadaşları
|2026/112
|12/06/2026
10:20
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|105 ada 39 parsel
|1508,98 m²
|Osman BİRİNCİ ve arkadaşları
|2026/113
|12/06/2026
16:40
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
ŞinikMahallesi
|105 ada 37 parsel
|65,29 m2
|Emre NADİR ve arkadaşları
|2026/114
|12/06/2026
10:25
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|182 ada 44 parsel
1097 ada 9 parsel
|2611,17 m2
677,49 m²
|Murat AYDIN ve arkadaşları
|2026/115
|12/06/2026
16:35
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|194 ada 30 parsel
|60,72m²
|Ayşe ACER ve arkadaşları
|2026/116
|12/06/2026
10:30
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|104 ada 497 parsel
104 ada 498 parsel
|307,60 m²
266,47 m²
|Ali Osman BİRİNCİ ve arkadaşları
|2026/117
|12/06/2026
16:30
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|104 ada 133 parsel
|295,76m²
|Özcan NADİR ve arkadaşları
|2026/118
|12/06/206
10:35
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|104 ada 410 parsel
|11,29m²
|Asiye GÜNAYDIN ve arkadaşları
|2026/119
|12/06/2026
16:25
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
ŞinikMahallesi
|104 ada 376 parsel
|605,37m²
|Fatih AYDIN ve arkadaşları
|2026/120
|12/06/2026
10:40
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Uçarsu Mahallesi
|168 ada 30, 32,31,33 parsel
|913,66m²
785,283m²
908,93 m²
689,31 m²
|Necait YILMAZ
|2026/121
|12/06/2026
16:20
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|194 ada 26 parsel
|475,21 m²
|Hüseyin UZUN
|2026/122
|12/06/2026
10:45
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|194 ada 34 parsel
|1405,69 m²
|Muhammet UZUN
|2026/123
|12/06/2026
16:15
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|183 ada 82 parsel
|53,95m²
|SÜLEYMAN UZUN
|2026/124
|12/06/2026
10:50
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|194 ada 35 parsel
195 ada 35 parsel
|308,12m²
9,76m²
|TEMEL UZUN
|2026/125
|12/06/2026
15:40
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
ŞinikMahallesi
|114 ada 3713 94 parseller
|195,47m²
584,73m²
|Abdurrahman AKYÜZ ve arkadaşları
|2026/126
|12/06/2026
10:55
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|105 ada 44 parsel
|1.913,17m²
|CAFER YILMAZ ve arkadaşları
|2026/127
|12/06/2026
16:10
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Uçarsu Mahallesi
|168 ada 15 parsel
|4022,14m²
|EMİNE BAYRAM ve arkadaşları
|2026/128
|12/06/2026
11:00
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Uçarsu Mahallesi
|213 ada 1 parsel
|1073,37m²
184,32 m²
|Beytullah KANLI ve arkadaşları
|2026/129
|12/06/2026
16:05
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|104 ada 473 parsel
|1093,64m²
|Fatma YAZICI ve ardakaşları
|2026/130
|12/06/2026
11:05
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|104 ada 464 parsel
|2219,75 m²
|Furkan AKYÜZ ve arkadaşları
|2026/131
|12/06/2026
16:00
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Uçarsu Mahallesi
|212 ada 1 parsel
211 ada 1 parsel
|536,98m²
4,29 m²
73,06 m²
|Erkan FANİOĞLU ve arkadaşları
|2026/132
|12/06/2026
11:35
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
ŞinikMahallesi
|104 ada 81 parsel
|119,63m²
|Emine MIRMIR
Ve arkadaşları
|2026/133
|12/06/2026
15:55
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|194 ada 9 parsel
|412,57 m²
453,04m²
|Fatma YURTSEVER ve arkadaşları
|2026/134
|12/06/2026
13:20
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|110 ada 3 parsel
|248,33m²
|Ali ARMUTCI ve arkadaşları
|2026/135
|12/06/2026
15:50
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
YeşilyurtMahallesi
|194 ada 31 parsel
194 ada 20 parsel
|642,23m²
535,25 m²
59,74 m²
|Osman BAŞOCAK ve arkadaşları
|2026/136
|12/06/2026
11:15
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Mahallesi
|194 ada 6 parsel
|651,53m²
|Ayşe KİTAPÇİ ve arkadaşları
|2026/137
|12/06/2026
15:45
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|105 ada 43 parsel
|3159,26m²
|Ali YAZICI ve arkadaşları
|2026/138
|12/06/2026
11:20
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|105 ada 42 parsel
|486,29m²
803,75 m²
|Ali MERSİNLİ ve arkadaşları
|2026/139
|12/06/2026
15:35
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|111 ada 13 parsel
|1687,67m²
|Ali Kemal ŞAŞ ve arkadaşları
|2026/140
|12/06/2026
11:25
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|106 ada 66, 67, 92, 93 parseller
|296,32m²
2045,19m²
27,34m²
4978,54m²
9560,79m²
1729,26m²
|Ali ARMUTCI ve arkadaşları
|2026/141
|12/06/2026
15:30
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Şinik Mahallesi
|111 ada 12 parsel
|736,02m²
|Ahmet ŞAŞ ve ardakaşları
|2026/142
|12/06/2026
11:30
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Cevizlik Mahallesi
|103 ada 9 parsel
|1361,67m²
|İsmail GEDİKLİ
|2026/143
|12/06/2026
15:25