T.C.

AKÇAABAT

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/78 Esas

17.09.2026

İLAN METNİ



ESAS NO : 2025/78 Esas

HAKİM : Melike Demir 268015

KATİP : Pervin IŞKIRIK 314040

DAVACI : AHMAD HAYAL SHANAN GHANEM-

VEKİLİ : Av. SELİM BURAK ÖZDEMİR - [16182-81849-23342] UETS

DAVALI : ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD- 9960-Riyadh-Yabancı Ülke Suudi Arabistan Krallığı 28/09/1970 Kuveyt

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)

DAVA TARİHİ : 31/07/2023



BİLİRKİŞİ RAPORU :

Yapılan hesaplamalar neticesinde; Dava konusu Trabzon İli Akçaabat İlçesinde tapuya kayıtlı Kavaklı Mahallesi 135 ada 4 (eski 1872) parsel 4. Kat 7 Nolu Bağımsız BölümünDava tarihi toplam değeri 2.586.382,68 TL,3.kişiye satış tarihi toplam değeri 1.812.040,89 TL olarak hesaplanmıştır.



TEBLİGAT YAPILAMAMA NEDENİ;

Dosyada davalı sıfatı ile bulunan ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD'nın yurt dışı adresine tebliğ çıkartılmış ancak tebliğlerin yapılamadığı, sonuç olarak davalıya ulaşılamadığı, bu nedenle davalı ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD ya ilanen tebligat yapılmasına kararverilmiştir.



TEBLİĞ SÜRESİ:

Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD ya tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.