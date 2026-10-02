T.C. AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AKÇAABAT
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/78 Esas
17.09.2026
İLAN METNİ
ESAS NO : 2025/78 Esas
HAKİM : Melike Demir 268015
KATİP : Pervin IŞKIRIK 314040
DAVACI : AHMAD HAYAL SHANAN GHANEM-
VEKİLİ : Av. SELİM BURAK ÖZDEMİR - [16182-81849-23342] UETS
DAVALI : ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD- 9960-Riyadh-Yabancı Ülke Suudi Arabistan Krallığı 28/09/1970 Kuveyt
DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
DAVA TARİHİ : 31/07/2023
BİLİRKİŞİ RAPORU :
Yapılan hesaplamalar neticesinde; Dava konusu Trabzon İli Akçaabat İlçesinde tapuya kayıtlı Kavaklı Mahallesi 135 ada 4 (eski 1872) parsel 4. Kat 7 Nolu Bağımsız BölümünDava tarihi toplam değeri 2.586.382,68 TL,3.kişiye satış tarihi toplam değeri 1.812.040,89 TL olarak hesaplanmıştır.
TEBLİGAT YAPILAMAMA NEDENİ;
Dosyada davalı sıfatı ile bulunan ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD'nın yurt dışı adresine tebliğ çıkartılmış ancak tebliğlerin yapılamadığı, sonuç olarak davalıya ulaşılamadığı, bu nedenle davalı ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD ya ilanen tebligat yapılmasına kararverilmiştir.
TEBLİĞ SÜRESİ:
Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD ya tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.