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        T.C. AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        AKÇAABAT
        4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/78 Esas

        17.09.2026

        İLAN METNİ


        ESAS NO : 2025/78 Esas
        HAKİM : Melike Demir 268015
        KATİP : Pervin IŞKIRIK 314040
        DAVACI : AHMAD HAYAL SHANAN GHANEM-
        VEKİLİ : Av. SELİM BURAK ÖZDEMİR - [16182-81849-23342] UETS
        DAVALI : ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD- 9960-Riyadh-Yabancı Ülke Suudi Arabistan Krallığı 28/09/1970 Kuveyt
        DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
        DAVA TARİHİ : 31/07/2023


        BİLİRKİŞİ RAPORU :
        Yapılan hesaplamalar neticesinde; Dava konusu Trabzon İli Akçaabat İlçesinde tapuya kayıtlı Kavaklı Mahallesi 135 ada 4 (eski 1872) parsel 4. Kat 7 Nolu Bağımsız BölümünDava tarihi toplam değeri 2.586.382,68 TL,3.kişiye satış tarihi toplam değeri 1.812.040,89 TL olarak hesaplanmıştır.


        TEBLİGAT YAPILAMAMA NEDENİ;
        Dosyada davalı sıfatı ile bulunan ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD'nın yurt dışı adresine tebliğ çıkartılmış ancak tebliğlerin yapılamadığı, sonuç olarak davalıya ulaşılamadığı, bu nedenle davalı ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD ya ilanen tebligat yapılmasına kararverilmiştir.


        TEBLİĞ SÜRESİ:
        Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı ABDULRAHMAN ABDULLAH A MAHMOUD ya tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02560830