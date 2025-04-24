T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/41 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü merkezi olan Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.18.04.2025

Dosya No: Davalılar Taşınmaz Bilgisi 2025/40 RAMAZAN AYKUTLU( 14960634632) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 576 parsel sayılı taşınmazın 288.11 m2’lik alanı VASİSİ RIZA AYKUTLU(14957634706) 2025/41 RUKİYE AKIN(19982467220) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5567 parsel sayılı taşınmazın 328,44 m2 alanı 2025/42 HÜSEYİN KUK(21008433034) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5682 parsel sayılı taşınmazın 5.073,01 m2’lik alanı AYŞE GÜNDÜZ(21917402770) FATMA GÖKÇEDAĞLI(22463384596) HALİL BULUT(21491416996) HALİL KUK(20996433422) HÜSEYİN KUK(20993433586) RAHİME GÖKÇEDAĞLI(22454384888) SÜLEYMAN BULUT(21482417278) 2025/43 GÜLSÜM DURGUT (22658378034) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5694 parsel sayılı taşınmazın 1.545,81 m2’lik alanı 2025/44 HÜSEYİN KUK(21008433034) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5637 parsel sayılı taşınmazın 1.199,07 m2 alanı AYŞE GÜNDÜZ(21917402770) FATMA GÖKÇEDAĞLI(22463384596) HALİL BULUT(21491416996) HALİL KUK(20996433422) HÜSEYİN KUK(20993433586) RAHİME GÖKÇEDAĞLI(22454384888) SÜLEYMAN BULUT(21482417278) 2025/45 SÜLEYMAN AKGÖN(20324455836) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5603 parsel sayılı taşınmazın 2.814,64 m2 alanı AYŞE KARABACAK(21224425844) MUSA AKGÖN(20306456400) 2025/46 FETHİYE DEMİREL(52372387838) Manisa İli Akhisar İlçesi Kömürcü Mahallesi 1006 Parsel sayılı taşınmazın 865,70 m2 alanı AYŞE ERİM(51334422464) ABDULLAH ÜNLÜ-48565514716 AHMET ERİM-51328422692 BİLAL DEMİREL-52303390128 BÜNYAMİN DEMİREL-52330389294 CENNET DEMİREL-52279390962 EMİNE AKTAŞ-52255391754 ESMA AKSOY-48550515216 FATMA AKDAĞ-53440352208 FETHİYE YOLDAŞ-52276391016 MACİDE ONAY-52243392190 MEVLİYE DEMİREL-34420986736 NEDİM DEMİREL-52357388348 NERMİN ERİŞ-48574514424 SIDIKA DURSUN-51325422756 2025/47 İBRAHİM KARACA(19715476178) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5576 Parsel sayılı taşınmazın 773,32 m2 alanı GÜLSÜM KUŞ (19373487530) HALİME KARANFİL(11060764634) HATİCE YILDIZ(18254524876) İBRAHİM KARACA(19715476178) 2025/48 FATMA KARACA-19712476232 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5540 Parsel sayılı taşınmazın 1.919,39 m2 alanı MEHMET PINARBAŞI-14051664906 AYŞE AKINCI-19547481784 FATMA GÖL-19829472394 FATMA KUŞ-19307489708 FATMA PINARBAŞI-14042665288 HASAN HÜSEYİN PINARBAŞI-14039665352 OSMAN PINARBAŞI-14030665634 2025/49 ALİ DEMİRCAN(12764707880) Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5590 Parsel sayılı taşınmazın 14,72 m2 alanı AYŞE FINDIK-16265591184 BEKİR BAYRAKTAR-14693643512 ELVEDA DEMİRCAN-12701709984 ELVEDA PALAZ-14657644760 FETHİYE AKDENİZ-20531448928 HALİL İBRAHİM DEMİRCAN-12710709692 HALİL İBRAHİM KUŞ-19367487768 OSMAN KUŞ-19370487694 SÜLEYMAN KUŞ-19364487822 ÜMMÜ DEMİRCAN-14654644824 HAMİDE DEMİRCAN - HATİCE KUŞ - ZALİKE BAYRAKTAR - 2025/50 SADULLAH KAVAK-15341621968 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5393 Parsel sayılı taşınmazın tamamının 2025/51 SEMA NUR ÖREN-45331622804 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1169 Parsel sayılı taşınmazın 1.965,14 m2 alanı SEYFULLAH ÖZDEMİR-46066598396 2025/52 AYNUR ÇAKMAK-21830405698 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5502 Parsel sayılı taşınmazın 2.342,21 m2 alanı AYŞE AKARSU-21851404960 EMİNE AK-21977400730 GÜLSÜM ERGUVAN-11216759484 HASİBE CANDEMİR-14150661622 HATİCE AKDAĞ-20708443008 NERGÜL AKARSU-21827405762 2025/53 FETHİ ÖZDEMİR-46102597116 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 46 Parsel sayılı taşınmazın 3.152,05 m2 alanı SEMA NUR ÖREN-45331622804 SEYFULLAH ÖZDEMİR-46066598396 SÜLEYMAN ÖZDEMİR-46081597886 ZEHRA ÖZDEMİR-46009600230 2025/54 MEHMET CANSEVEN-14246658444 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5447 Parsel sayılı taşınmazın 68,75 m2 alanı HÜSEYİN DİLEK-12245725198 MEHMET DİLEK-12242725252 MUSTAFA DİLEK-12260724688 ZEYNEP DİLEK-12263724524 2025/55 AYŞE DUBAR-18989500336 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere 5471 Parsel sayılı taşınmazın 221,95 m2 alanı FATMA ÇAM-18998500044 GÜLSÜM ERTEN-10640778610 HASİBE ÇAM-19001499980 ÜMMÜ GÖKÇEDAĞLI-18995500108 2025/56 GÜLSÜM DURGUT-22661377970 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5409 Parsel sayılı taşınmazın tamamının 2025/57 MEHMET YIL-18344521884 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5714 Parsel sayılı taşınmazın55,63 m2 alanı MEHMET ALİ YIL-18419519334 MUSTAFA ALİ ÇAKMAK-13538682006 2025/58 FATMA ÖZDEMİR-46132596196 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1222 Parsel sayılı taşınmazın 544,53 m2 alanı 2025/59 SEMA NUR ÖREN-45331622804 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1270 Parsel sayılı taşınmazın 1.617,31 m2 alanı 2025/60 NURHAN AKDENİZ-14918636008 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5812 Parsel sayılı taşınmazın 1.263,60 m2 alanı 2025/61 AHMET AK-46552582120 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1253 Parsel sayılı taşınmazın 317,27 m2 alanı ASİYE KOCAGÖZ-49888470468 BEKİR AK-36574914986 FATMA BİLGİN-44620646552 HASAN HÜSEYİN AK-46561581848 HİKMET AK-13642591652 MUHAMMET FATİH AK-46549582294 ZEYNEP AK-46555582066 AHMET AK-46567581620 2025/62 AYŞE DUBAR-18989500336 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5547 Parsel sayılı taşınmazın 9,01m2 alanı FATMA ÇAM-18998500044 GÜLSÜM ERTEN-10640778610 HASİBE ÇAM-19001499980 ÜMMÜ GÖKÇEDAĞLI-18995500108 2025/63 ALİ İHSAN YILMAZ-60124129230 Manisa ili Akhisar ilçesi Doğankaya Mahallesi 74 Parsel sayılı taşınmazın 376,56 m2 alanı AYŞE COŞKUN-62434052758 AYŞE DEMİREL-58798173468 AZİME BİNAY-60031132354 ERDOĞAN DEMİREL-58804173208 ESMA ARAS-34891987256 FATİH ÜNLÜ-41566747718 FATMA CAM-49180315078 FATMA ÖZTÜRK-56245258546 GÜLSÜM ÜNLÜ-58795173522 HAMİDE İNKE-56416252854 HANİFE İNKE-56500250070 KADİR DEMİREL-58768174488 KAZIM ÜNLÜ-41569747654 METİN YILMAZ-60061131334 MUHAMMET DEMİREL-58789173750 NAİLE ADIGÜZEL-41392753532 NURCAN DEMİREL-58792173686 ORHAN ARAS-56788240404 TARIK ARAS-56665244570 ÜMMÜ DEMİREL-58744175270 ZEHRA KORKMAZ-41170760950 2025/64 ALİ İHSAN ÇEVİKKALP-13214692862 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 2168 Parsel sayılı taşınmazın 60,94m2 alanı ALİ RIZA AYVAZ-17555548178 ELVEDA AYVAZ-17537548752 FATMA AVCI-18539515322 FATMA DURGUT-22724375844 HALİME KUŞ-19379487312 HASAN ALİ DURGUT-22739375334 MEHMET DİZMAN-11990733632 MUSTAFA AYVAZ-17552548232 SADULLAH ÇEVİKKALP-13238692060 SÜLEYMAN DİLEK-12299723386 SÜLEYMAN DURGUT-22742375260 AYİŞE DÖNMEZ - 11861737936 AYİŞE DUDU ÇEVİKKALP - 13235692124 FATMA ÇEVİKKALP -13217692708 HATİCE AYVAZ -17558548014 HÜSEYİN DİLEK - 17558548014 İBRAHİM DİLEK -12311722908 NEFİSE DİLEK -12314722844 ÜMMÜ DURGUT - 22748375042 2025/65 GÜLDANA EKMEZ-12590713604 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1263 Parsel sayılı taşınmazın tamamı 2025/66 ESMA BİLGİN-44623646498 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1263 Parsel sayılı taşınmazın tamamı 2025/67 AYŞE GÜNDÜZ-21917402770 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5772 Parsel sayılı taşınmazın 94,14 m2 alanı FATMA GÖKÇEDAĞLI-22463384596 HALİL BULUT-21491416996 HALİL KUK-20996433422 HÜSEYİN KUK-20993433586 RAHİME GÖKÇEDAĞLI-22454384888 SÜLEYMAN BULUT-21482417278 MEHMET BULUT - 21509416390 2025/68 AHMET AKGÖN-20318456054 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5640 Parsel sayılı taşınmazın 358,07 m2 alanı ALİ AKGÖN-52591388326 AYŞE DAĞTEKİN-13025699128 AYŞE GÜNDÜZ-21917402770 FATMA GÖKÇEDAĞLI-22463384596 HALİL BULUT-21491416996 HALİL KUK-20996433422 HASİBE AKGÖN-20297456724 HÜSEYİN AKGÖN-20282457224 HÜSEYİN KUK-20993433586 İBRAHİM AKGÖN-52579388782 İSMAİL AKGÖN-20315456118 MEHMET AKGÖN-52585388554 MEHMET AKGÖN-20288457006 MEHMET AKGÖN-20291456942 RAHİME GÖKÇEDAĞLI-22454384888 ÜMMÜ KUK-21005433198 SÜLEYMAN BULUT-21482417278 2025/70 AYŞE BULUT-21488417050 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5733 Parsel sayılı taşınmazın tamamının HALİL BULUT-21485417114 HASİBE ALADAĞ-17252558296 2025/71 AYŞE GİRDGİN-10304789822 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5595 Parsel sayılı taşınmazın 681,95 m2 alanı EMİNE ÇEVİK-13316689456 FATMA KESKİN-15626612414 RAMAZAN AYKUTLU-14960634632 2025/72 HATİCE DÖNMEZ-11810739684 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5818 Parsel sayılı taşınmazın 206,71 m2 alanı AHMET DÖNMEZ-11750741624 AYŞE KOYUN-11747741798 2025/73 MUSTAFA AKINCI-19655478140 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5411 Parsel sayılı taşınmazın 373,16 m2 alanı AYŞE CANSEVEN-14210659682 HASAN HÜSEYİN AKINCI-19568481046 İSMAİL AKINCI-19598480026 FATMA AKINCI-19649478378 2025/74 SADIK ZEYBEK-16142595250 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5780 Parsel sayılı taşınmazın 1.583,70 m2 alanı AYŞE SARI-54457327210 AYŞE ZEYBEK-16112596270 FATMA DOĞAN-20396453440 HAVVA GİRGİN-16103596562 NURHAN ALKAN-16106596408 SADIK ZEYBEK-16082597222 TAHİR ZEYBEK-16127595770 2025/75 AHMET ÇAKIL-46825573022 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 31 Parsel sayılı taşınmazın 3.524,75 m2 alanı 2025/76 FATMA ÖZDEMİR-46132596196 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1219 Parsel sayılı taşınmazın 976,06 m2 alanı 2025/77 FATMA AKINCI-19649478378 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5428 Parsel sayılı taşınmazın 393,82 m2 alanı AYŞE CANSEVEN-14210659682 HASAN HÜSEYİN AKINCI-19568481046 İSMAİL AKINCI-19598480026 2025/78 GÜLSÜM ÇAM-15461617988 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5751 Parsel sayılı taşınmazın 145,12 m2 alanı HÜSEYİN ÇAM-15458618042 İBRAHİM ÇAM-15476617478 İBRAHİM KARACA-19715476178 2025/79 FETHİYE DEMİREL-52372387838 Manisa ili Akhisar ilçesi Kömürcü Mahallesi 1003 sayılı taşınmazın 874,67 m2 alanı ABDULLAH ÜNLÜ-48565514716 AHMET ERİM-51328422692 BİLAL DEMİREL-52303390128 BÜNYAMİN DEMİREL-52330389294 CENNET DEMİREL-52279390962 EMİNE AKTAŞ-52255391754 ESMA AKSOY-48550515216 FATMA AKDAĞ-53440352208 FETHİYE YOLDAŞ-52276391016 MACİDE ONAY-52243392190 MEVLİYE DEMİREL-34420986736 NEDİM DEMİREL-52357388348 NERMİN ERİŞ-48574514424 SIDIKA DURSUN-51325422756 AYŞE ERİM-51334422464