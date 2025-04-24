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        T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.04.2025 - 00:00
        T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/41 Esas

        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü merkezi olan Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.18.04.2025

        Dosya No: Davalılar Taşınmaz Bilgisi
        2025/40 RAMAZAN AYKUTLU( 14960634632) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 576 parsel sayılı taşınmazın 288.11 m2’lik alanı
        VASİSİ RIZA AYKUTLU(14957634706)
        2025/41 RUKİYE AKIN(19982467220) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5567 parsel sayılı taşınmazın 328,44 m2 alanı
        2025/42 HÜSEYİN KUK(21008433034) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5682 parsel sayılı taşınmazın 5.073,01 m2’lik alanı
        AYŞE GÜNDÜZ(21917402770)
        FATMA GÖKÇEDAĞLI(22463384596)
        HALİL BULUT(21491416996)
        HALİL KUK(20996433422)
        HÜSEYİN KUK(20993433586)
        RAHİME GÖKÇEDAĞLI(22454384888)
        SÜLEYMAN BULUT(21482417278)
        2025/43 GÜLSÜM DURGUT (22658378034) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5694 parsel sayılı taşınmazın 1.545,81 m2’lik alanı
        2025/44 HÜSEYİN KUK(21008433034) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5637 parsel sayılı taşınmazın 1.199,07 m2 alanı
        AYŞE GÜNDÜZ(21917402770)
        FATMA GÖKÇEDAĞLI(22463384596)
        HALİL BULUT(21491416996)
        HALİL KUK(20996433422)
        HÜSEYİN KUK(20993433586)
        RAHİME GÖKÇEDAĞLI(22454384888)
        SÜLEYMAN BULUT(21482417278)
        2025/45 SÜLEYMAN AKGÖN(20324455836) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5603 parsel sayılı taşınmazın 2.814,64 m2 alanı
        AYŞE KARABACAK(21224425844)
        MUSA AKGÖN(20306456400)
        2025/46 FETHİYE DEMİREL(52372387838) Manisa İli Akhisar İlçesi Kömürcü Mahallesi 1006 Parsel sayılı taşınmazın 865,70 m2 alanı
        AYŞE ERİM(51334422464)
        ABDULLAH ÜNLÜ-48565514716
        AHMET ERİM-51328422692
        BİLAL DEMİREL-52303390128
        BÜNYAMİN DEMİREL-52330389294
        CENNET DEMİREL-52279390962
        EMİNE AKTAŞ-52255391754
        ESMA AKSOY-48550515216
        FATMA AKDAĞ-53440352208
        FETHİYE YOLDAŞ-52276391016
        MACİDE ONAY-52243392190
        MEVLİYE DEMİREL-34420986736
        NEDİM DEMİREL-52357388348
        NERMİN ERİŞ-48574514424
        SIDIKA DURSUN-51325422756
        2025/47 İBRAHİM KARACA(19715476178) Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5576 Parsel sayılı taşınmazın 773,32 m2 alanı
        GÜLSÜM KUŞ (19373487530)
        HALİME KARANFİL(11060764634)
        HATİCE YILDIZ(18254524876)
        İBRAHİM KARACA(19715476178)
        2025/48 FATMA KARACA-19712476232 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5540 Parsel sayılı taşınmazın 1.919,39 m2 alanı
        MEHMET PINARBAŞI-14051664906
        AYŞE AKINCI-19547481784
        FATMA GÖL-19829472394
        FATMA KUŞ-19307489708
        FATMA PINARBAŞI-14042665288
        HASAN HÜSEYİN PINARBAŞI-14039665352
        OSMAN PINARBAŞI-14030665634
        2025/49 ALİ DEMİRCAN(12764707880) Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5590 Parsel sayılı taşınmazın 14,72 m2 alanı
        AYŞE FINDIK-16265591184
        BEKİR BAYRAKTAR-14693643512
        ELVEDA DEMİRCAN-12701709984
        ELVEDA PALAZ-14657644760
        FETHİYE AKDENİZ-20531448928
        HALİL İBRAHİM DEMİRCAN-12710709692
        HALİL İBRAHİM KUŞ-19367487768
        OSMAN KUŞ-19370487694
        SÜLEYMAN KUŞ-19364487822
        ÜMMÜ DEMİRCAN-14654644824
        HAMİDE DEMİRCAN -
        HATİCE KUŞ -
        ZALİKE BAYRAKTAR -
        2025/50 SADULLAH KAVAK-15341621968 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5393 Parsel sayılı taşınmazın tamamının
        2025/51 SEMA NUR ÖREN-45331622804 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1169 Parsel sayılı taşınmazın 1.965,14 m2 alanı
        SEYFULLAH ÖZDEMİR-46066598396
        2025/52 AYNUR ÇAKMAK-21830405698 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5502 Parsel sayılı taşınmazın 2.342,21 m2 alanı
        AYŞE AKARSU-21851404960
        EMİNE AK-21977400730
        GÜLSÜM ERGUVAN-11216759484
        HASİBE CANDEMİR-14150661622
        HATİCE AKDAĞ-20708443008
        NERGÜL AKARSU-21827405762
        2025/53 FETHİ ÖZDEMİR-46102597116 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 46 Parsel sayılı taşınmazın 3.152,05 m2 alanı
        SEMA NUR ÖREN-45331622804
        SEYFULLAH ÖZDEMİR-46066598396
        SÜLEYMAN ÖZDEMİR-46081597886
        ZEHRA ÖZDEMİR-46009600230
        2025/54 MEHMET CANSEVEN-14246658444 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5447 Parsel sayılı taşınmazın 68,75 m2 alanı
        HÜSEYİN DİLEK-12245725198
        MEHMET DİLEK-12242725252
        MUSTAFA DİLEK-12260724688
        ZEYNEP DİLEK-12263724524
        2025/55 AYŞE DUBAR-18989500336 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere 5471 Parsel sayılı taşınmazın 221,95 m2 alanı
        FATMA ÇAM-18998500044
        GÜLSÜM ERTEN-10640778610
        HASİBE ÇAM-19001499980
        ÜMMÜ GÖKÇEDAĞLI-18995500108
        2025/56 GÜLSÜM DURGUT-22661377970 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5409 Parsel sayılı taşınmazın tamamının
        2025/57 MEHMET YIL-18344521884 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5714 Parsel sayılı taşınmazın55,63 m2 alanı
        MEHMET ALİ YIL-18419519334
        MUSTAFA ALİ ÇAKMAK-13538682006
        2025/58 FATMA ÖZDEMİR-46132596196 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1222 Parsel sayılı taşınmazın 544,53 m2 alanı
        2025/59 SEMA NUR ÖREN-45331622804 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1270 Parsel sayılı taşınmazın 1.617,31 m2 alanı
        2025/60 NURHAN AKDENİZ-14918636008 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5812 Parsel sayılı taşınmazın 1.263,60 m2 alanı
        2025/61 AHMET AK-46552582120 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1253 Parsel sayılı taşınmazın 317,27 m2 alanı
        ASİYE KOCAGÖZ-49888470468
        BEKİR AK-36574914986
        FATMA BİLGİN-44620646552
        HASAN HÜSEYİN AK-46561581848
        HİKMET AK-13642591652
        MUHAMMET FATİH AK-46549582294
        ZEYNEP AK-46555582066
        AHMET AK-46567581620
        2025/62 AYŞE DUBAR-18989500336 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5547 Parsel sayılı taşınmazın 9,01m2 alanı
        FATMA ÇAM-18998500044
        GÜLSÜM ERTEN-10640778610
        HASİBE ÇAM-19001499980
        ÜMMÜ GÖKÇEDAĞLI-18995500108
        2025/63 ALİ İHSAN YILMAZ-60124129230 Manisa ili Akhisar ilçesi Doğankaya Mahallesi 74 Parsel sayılı taşınmazın 376,56 m2 alanı
        AYŞE COŞKUN-62434052758
        AYŞE DEMİREL-58798173468
        AZİME BİNAY-60031132354
        ERDOĞAN DEMİREL-58804173208
        ESMA ARAS-34891987256
        FATİH ÜNLÜ-41566747718
        FATMA CAM-49180315078
        FATMA ÖZTÜRK-56245258546
        GÜLSÜM ÜNLÜ-58795173522
        HAMİDE İNKE-56416252854
        HANİFE İNKE-56500250070
        KADİR DEMİREL-58768174488
        KAZIM ÜNLÜ-41569747654
        METİN YILMAZ-60061131334
        MUHAMMET DEMİREL-58789173750
        NAİLE ADIGÜZEL-41392753532
        NURCAN DEMİREL-58792173686
        ORHAN ARAS-56788240404
        TARIK ARAS-56665244570
        ÜMMÜ DEMİREL-58744175270
        ZEHRA KORKMAZ-41170760950
        2025/64 ALİ İHSAN ÇEVİKKALP-13214692862 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 2168 Parsel sayılı taşınmazın 60,94m2 alanı
        ALİ RIZA AYVAZ-17555548178
        ELVEDA AYVAZ-17537548752
        FATMA AVCI-18539515322
        FATMA DURGUT-22724375844
        HALİME KUŞ-19379487312
        HASAN ALİ DURGUT-22739375334
        MEHMET DİZMAN-11990733632
        MUSTAFA AYVAZ-17552548232
        SADULLAH ÇEVİKKALP-13238692060
        SÜLEYMAN DİLEK-12299723386
        SÜLEYMAN DURGUT-22742375260
        AYİŞE DÖNMEZ - 11861737936
        AYİŞE DUDU ÇEVİKKALP - 13235692124
        FATMA ÇEVİKKALP -13217692708
        HATİCE AYVAZ -17558548014
        HÜSEYİN DİLEK - 17558548014
        İBRAHİM DİLEK -12311722908
        NEFİSE DİLEK -12314722844
        ÜMMÜ DURGUT - 22748375042
        2025/65 GÜLDANA EKMEZ-12590713604 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1263 Parsel sayılı taşınmazın tamamı
        2025/66 ESMA BİLGİN-44623646498 Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1263 Parsel sayılı taşınmazın tamamı
        2025/67 AYŞE GÜNDÜZ-21917402770 Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5772 Parsel sayılı taşınmazın 94,14 m2 alanı
        FATMA GÖKÇEDAĞLI-22463384596
        HALİL BULUT-21491416996
        HALİL KUK-20996433422
        HÜSEYİN KUK-20993433586
        RAHİME GÖKÇEDAĞLI-22454384888
        SÜLEYMAN BULUT-21482417278
        MEHMET BULUT - 21509416390
        2025/68 AHMET AKGÖN-20318456054 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5640 Parsel sayılı taşınmazın 358,07 m2 alanı
        ALİ AKGÖN-52591388326
        AYŞE DAĞTEKİN-13025699128
        AYŞE GÜNDÜZ-21917402770
        FATMA GÖKÇEDAĞLI-22463384596
        HALİL BULUT-21491416996
        HALİL KUK-20996433422
        HASİBE AKGÖN-20297456724
        HÜSEYİN AKGÖN-20282457224
        HÜSEYİN KUK-20993433586
        İBRAHİM AKGÖN-52579388782
        İSMAİL AKGÖN-20315456118
        MEHMET AKGÖN-52585388554
        MEHMET AKGÖN-20288457006
        MEHMET AKGÖN-20291456942
        RAHİME GÖKÇEDAĞLI-22454384888
        ÜMMÜ KUK-21005433198
        SÜLEYMAN BULUT-21482417278
        2025/70 AYŞE BULUT-21488417050 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5733 Parsel sayılı taşınmazın tamamının
        HALİL BULUT-21485417114
        HASİBE ALADAĞ-17252558296
        2025/71 AYŞE GİRDGİN-10304789822 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5595 Parsel sayılı taşınmazın 681,95 m2 alanı
        EMİNE ÇEVİK-13316689456
        FATMA KESKİN-15626612414
        RAMAZAN AYKUTLU-14960634632
        2025/72 HATİCE DÖNMEZ-11810739684 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5818 Parsel sayılı taşınmazın 206,71 m2 alanı
        AHMET DÖNMEZ-11750741624
        AYŞE KOYUN-11747741798
        2025/73 MUSTAFA AKINCI-19655478140 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5411 Parsel sayılı taşınmazın 373,16 m2 alanı
        AYŞE CANSEVEN-14210659682
        HASAN HÜSEYİN AKINCI-19568481046
        İSMAİL AKINCI-19598480026
        FATMA AKINCI-19649478378
        2025/74 SADIK ZEYBEK-16142595250 Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5780 Parsel sayılı taşınmazın 1.583,70 m2 alanı
        AYŞE SARI-54457327210
        AYŞE ZEYBEK-16112596270
        FATMA DOĞAN-20396453440
        HAVVA GİRGİN-16103596562
        NURHAN ALKAN-16106596408
        SADIK ZEYBEK-16082597222
        TAHİR ZEYBEK-16127595770
        2025/75 AHMET ÇAKIL-46825573022 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 31 Parsel sayılı taşınmazın 3.524,75 m2 alanı
        2025/76 FATMA ÖZDEMİR-46132596196 Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1219 Parsel sayılı taşınmazın 976,06 m2 alanı
        2025/77 FATMA AKINCI-19649478378 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5428 Parsel sayılı taşınmazın 393,82 m2 alanı
        AYŞE CANSEVEN-14210659682
        HASAN HÜSEYİN AKINCI-19568481046
        İSMAİL AKINCI-19598480026
        2025/78 GÜLSÜM ÇAM-15461617988 Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5751 Parsel sayılı taşınmazın 145,12 m2 alanı
        HÜSEYİN ÇAM-15458618042
        İBRAHİM ÇAM-15476617478
        İBRAHİM KARACA-19715476178
        2025/79 FETHİYE DEMİREL-52372387838 Manisa ili Akhisar ilçesi Kömürcü Mahallesi 1003 sayılı taşınmazın 874,67 m2 alanı
        ABDULLAH ÜNLÜ-48565514716
        AHMET ERİM-51328422692
        BİLAL DEMİREL-52303390128
        BÜNYAMİN DEMİREL-52330389294
        CENNET DEMİREL-52279390962
        EMİNE AKTAŞ-52255391754
        ESMA AKSOY-48550515216
        FATMA AKDAĞ-53440352208
        FETHİYE YOLDAŞ-52276391016
        MACİDE ONAY-52243392190
        MEVLİYE DEMİREL-34420986736
        NEDİM DEMİREL-52357388348
        NERMİN ERİŞ-48574514424
        SIDIKA DURSUN-51325422756
        AYŞE ERİM-51334422464
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211356