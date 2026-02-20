Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/160 Esas
        28/01/2026

        2. İLAN

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; 4721 Sayılı TMK 33.maddesi uyarınca Manisa ili Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 508 ada 32 parsel sayılı taşınmaz maliki gaipliği istenen HÜSEYİN, KADİR VE GÖRKA (KADİR KARISI) hakkında bilgisi olanların gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02405748