İ L A N



T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/160 Esas

28/01/2026



2. İLAN

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; 4721 Sayılı TMK 33.maddesi uyarınca Manisa ili Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 508 ada 32 parsel sayılı taşınmaz maliki gaipliği istenen HÜSEYİN, KADİR VE GÖRKA (KADİR KARISI) hakkında bilgisi olanların gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.