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        T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 23:45
        İLAN
        T.C. AKHİSAR
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/25 Esas
        DAVALI : 1- SAFİYE AŞAR
        DAVACI: 2- ABDULLAH AŞAR


        Davacı Abdullah Aşar tarafından davalı Safiye Aşar aleyhine açılan Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davasının yapılan yargılamasında Mahkememizden verilen 17/09/2026 tarihli celsesi ara kararı ile :
        Davacı Abdullah Aşar Davacı vekili 21/01/2026 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalıyı 11/01/2001 tarihinde nüfus kaydında üzerine geçirdiğini, ancak davalının bir başka nüfus kaydı bulunduğunu, 16/02/2021 tarihinde Gaziosmanpaşa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına göre İstanbul / Gaziosmanpaşa ilçesinden 40120797954 T.C. Kimlik numarasını aldığı ve burada isminin Safiye olduğunu, bu şekilde davalının İstanbul / Gaziosmanpaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve isminin Sabiha KARA olduğunu, diğer yandan davalının Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi C:5 H:950'ye Safiye AŞAR olarak kaydının yapıldığını, baba adının Abdullah, ana adının Yeter, doğum yerinin Akhisar, doğum tarihinin 28/04/1984 olduğunun görüldüğünü, bu durumda davalının Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi C:5 H:950'ye kayıtlı olan mükerrer kaydın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce verilen karar gereği :
        Adresinde bulunamayan ve yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen adresi tespit edilemeyen, 44614646926T.C kimlik nolu davalı SAFİYE AŞAR'a; dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere, 24/12/2026 günü saat: 09:30'da yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususları ile dava dilekçesi ve duruşma gününün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ ve ihtar olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02576647