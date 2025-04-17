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        T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.04.2025 - 00:00
        T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/19 Tereke
        Konu : ilan
        28.03.2025

        T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINAve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN
        DOSYA No: 2025/19 TEREKE


        Hacı İshak Mah. 147 Sk.No:1 iç kapı No:1 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 54694309628 TC.Kimlik Nolu İSMAİL SAZLI’NIN terekesinin Akhisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/03/2025 Tarih ve 2025/427 Esas,2025/350 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup,Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.İİK.166,218 md.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02207680