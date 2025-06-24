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        T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.06.2025 - 00:00
        T.C.AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
        ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

        DOSYA NO: 2025/26 Tereke

        MURİS MÜFLİS :MEDİHA ÇEVİKER-13781673264 Efendi kah.280 Sk.No:142/1 Akhisar adresinde mukim; 13781673264

        Akhisar 1.Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/06/2025 Tarih ve 2025/696 Esas,2025/757Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının; mirası reddettiklerinin tespitine karar verilmiş olup, memurluğumuzca da Tasfiyenin basit usulde yürütülmesi kararlaştırılmıştır.,Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02247418