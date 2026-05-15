        T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 23:50
        T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
        VEBASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

        Dosya No:2026/13 Tereke

        Zeytinliova Mah. Harlak Küme Evleri No:8 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 37180066304 T.C.Kimlik Nolu KAYA TURAN'ın terekesinin, Akhisar 1.Sulh Hukuk Mehkemesinin 03/04/2026Tarih ve 2026/441Esas,2026/465Karar sayılı Kararı ileiflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzca da ;Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup,Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adişekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02470356