T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

VEBASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

Dosya No:2026/13 Tereke

Zeytinliova Mah. Harlak Küme Evleri No:8 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 37180066304 T.C.Kimlik Nolu KAYA TURAN'ın terekesinin, Akhisar 1.Sulh Hukuk Mehkemesinin 03/04/2026Tarih ve 2026/441Esas,2026/465Karar sayılı Kararı ileiflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzca da ;Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup,Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adişekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.