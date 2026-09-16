T.C. AKSARAY 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/1029 Esas

DAVALI : GÜLESER KESTEK - 60094468568



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/11/2026 günü saat: 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

NOT :" YazımızAdalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 01.04.2008 tarih ve 698 sayılı genelgeleri uyarınca UYAP üzerinden 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran E-İMZA ile imzalanmıştır.Ayrıca ıslak imza ile imzalanmayacaktır."