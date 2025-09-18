İLAN



T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/360 Esas

DAVALILAR :MUAZZEZ ERDOĞAN -362*****972 T.C Kimlik numaralı 40 Rue Theophile Le Tiec Egly 91520 9890 Egly /Fransa



Davacı Neşe Erdoğan tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında; Sistemde kayıtlı olan ve adres araştırması sonucu tespit edilen adreslere çıkarılan tebligatlar bila ikmal iade edildiğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dilekçesinde; Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Ak mezar Mahallesi, Tilkilik mevkii Köy içi 1 Pafta 47 Parsel, Tilkilik mevkii 2 Pafta 1323 Parsel, Gülpınar Mahallesi 282 Ada 28 Parsel, Gülpınar Mahallesi 312 Ada 9 Parsel, Akmezar Mahallesi 207 Ada 8 Parsel, Gülağaç Mahallesi 249 Ada 18 Parsel, Akmezar Mahallesi 250 Ada 6 Parsel, Akmezar Mahallesi 240 Ada 13 Parsel,Akmezar Mahallesi 228 Ada 13 Parsel, Akmezar Mahallesi 217 Ada 8 Parsel, Akmezar Mahallesi 213 Ada 10 Parsel de kayıtlı ilgili dava 27/09/2022 tarihi ile huzurdaki dava tarihi arasında kalan süreye ait ecrimisil tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesinin ilanından itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinde tüm delillerinizi açıkça belirterek HMK'nın 129. Maddesine uygun olarak düzenlenmesi başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz ve giderlerini yatırmanız gerektiği ilanen tebliğ olunur.