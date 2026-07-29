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T.C. AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Dosya No: 2026/295 E.

Konu : GAİPLİK İLANI HK.

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile davalı ADEVİYE ASAS arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Mahkememizce4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 33. ve 34. maddeleri gereğince ilan yaptırılmasına karar verilmiştir.

Aksaray İli, Merkez ilçesi, Pamucak mahallesi, 5204 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın pay maliki İBRAHİM KIZI ADEVİYE ASAS'ın gaip olması nedeniyle Aksaray 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/01/2012 tarih ve 2011/505 Esas, 2012/88 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edilmiş, TMK'nun 588. Maddesi gereğince, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş, davacı vekilince pay malikinin gaipliğine, taşınmazdaki payının hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş, gaipliğine karar verilmesi istenen pay maliki İBRAHİM KIZI ADEVİYE ASAS'nin yada mirasçıları hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6 (Altı) aylık süre içinde veya gaipliğine karar verilmesi istenen kişi hayatta ise bu durumu, adresini, kendisiyle irtibat sağlayabilmek için tüm bildiklerini mahkememizin 2026/295 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri ilan olunur.20.07.2026