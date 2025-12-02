Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY İCRA DAİRESİ

2024/13253 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13253 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre Aksaray İli, Merkez İlçe, Taşpazar Mahallesi,977 Ada, 16 Parsel, 179,00 m² yüz ölçümüne sahip, kargir dükkan vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı satışa sunulmuştur. Aksaray İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/309 Esas , 2025/403 Karar ve 05/11/2025 tarihli kıymet takdirine itiraz davasında hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz her ne kadar tapu kayıtlarında "kargir dükkan" niteliğinde ise de taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Taşınmazın bulunduğu alan eski buğday pazarı olarak kullanılmakta olup yeni yapılan revizyon imar planı doğrultusunda yıkılmıştır. Taşınmazların bulunduğu bölgede yapılaşma %75-80 seviyede olup, yapılaşmalar ayrık nizamlı 5-6 katlı olduğu görülmektedir. Yeni yapılan ve yapılmakta olan yapıların zemin katları işyeri, normal katları ise konut amaçlı olduğu görülmüştür. Mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13253 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Yüzölçümü : 179,00 m2 İmar Durumu:Var Kıymeti : 4.475.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, detaylar dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:18

27/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.