Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY İCRA DAİRESİ

2025/8659 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8659 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Aksaray İli Merkez İlçesi 5621 Ada 1 Parsel 2 Katlı Betonarme iş yeri ve arsası vasfında sayılı taşınmaz Hacılar Harmanı Mahallesi 5735.sokak No:3 adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamı satışa sunulmuştur. Müdürlüğümüzün 01/08/2025 tarihli keşif ve kıymet takdiri işlemi neticesinde bilirkişi raporuna göre; "Taşınmaz, bodrumlu iki katlı iş yeri Toptancılar sitesi zemin katında bulunan 3 bağımsız bölüm nolu bodrumlu iki katlı iş yeridir. Bodrumlu iki katlı iş yerinin bulunduğu Toptancılar sitesi 21 senelik olup 27.01.2004 tarih ve 13 nolu yapı ruhsatı bulunmaktadır. Dükkanın bodrum katı 160m², zemin katı 160m², 1.katı 160m² olmak üzere toplam brüt480 m² ve 440m² net kullanım alanlıdır. Ayrıntılı bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı , bilirkişi raporu ve şartnamede mevcuttur.

Adresi : Aksaray Merkez Hacılar Harmanı Mahallesi 5735.Sokak No:3 Numaralı Dükkan

Yüzölçümü : 1.962 m2 Arsa Payı : 1/7 İmar Durumu :Var

Kıymeti : 9.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:38

27/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.