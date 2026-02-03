T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ
Giriş: 04.02.2026 - 00:00
Örnek No:55*
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/199 SATIŞ
2025/199 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/199 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.11/01/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, AKHİSAR Mahalle/Köy, Devecik Mevkii, 234 Ada, 80 Parsel,taşınmaz Mahallinde yapılan incelemelerde taşınmazın sürülmemiş/boş durumda, topoğrafik olarak düz, sulu tarım arazisi olduğu görülmüştür.
Adresi : Aksaray İli Merkez Akhisar Köyü 234 Ada 80 Parsel Aksaray
Yüzölçümü : 16.919,15 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.767.660,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
Adresi : Aksaray İli Merkez Akhisar Köyü 234 Ada 80 Parsel Aksaray
Yüzölçümü : 16.919,15 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.767.660,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:36
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.