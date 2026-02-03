Habertürk
        T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ

        İlandır
        Giriş: 04.02.2026 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C.
        AKSARAY
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ
        SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/199 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/199 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.11/01/2026

        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, AKHİSAR Mahalle/Köy, Devecik Mevkii, 234 Ada, 80 Parsel,taşınmaz Mahallinde yapılan incelemelerde taşınmazın sürülmemiş/boş durumda, topoğrafik olarak düz, sulu tarım arazisi olduğu görülmüştür.
        Adresi : Aksaray İli Merkez Akhisar Köyü 234 Ada 80 Parsel Aksaray
        Yüzölçümü : 16.919,15 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 6.767.660,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:36
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:36
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:36
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:36
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02389891