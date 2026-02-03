Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/199 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/199 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.11/01/2026



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, AKHİSAR Mahalle/Köy, Devecik Mevkii, 234 Ada, 80 Parsel,taşınmaz Mahallinde yapılan incelemelerde taşınmazın sürülmemiş/boş durumda, topoğrafik olarak düz, sulu tarım arazisi olduğu görülmüştür.

Adresi : Aksaray İli Merkez Akhisar Köyü 234 Ada 80 Parsel Aksaray

Yüzölçümü : 16.919,15 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.767.660,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.