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        T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 22.04.2025 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C.
        AKSARAY
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ
        SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/172 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/172 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.03/04/2025
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : : Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 2048 Parsel
        Yüzölçümü : 44.900 m2
        Kıymeti : 1.800.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:02
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:02
        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Armutlu Köyü 2548 Parsel
        Yüzölçümü : 10.390 m2
        Kıymeti : 425.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:02
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 11:02
        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1255 Parsel
        Yüzölçümü : 10.100 m2
        Kıymeti : 850.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: 3083-5403 Sayılı Kanun
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 12:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 12:02
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 12:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 12:02
        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1259 Parsel Aksaray
        Yüzölçümü : 52.400 m2
        Kıymeti : 4.450.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:31
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:31
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:31
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:31
        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası2817 Parsel
        Yüzölçümü : 13.300 m2
        Kıymeti : 1.130.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:31
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:31
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:31
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:31
        6 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1260 Parsel
        Yüzölçümü : 52.450 m2
        Kıymeti : 4.450.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:01
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:01
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:01
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:01
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02208088