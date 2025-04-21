Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/172 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/172 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.03/04/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 2048 Parsel

Yüzölçümü : 44.900 m2

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Armutlu Köyü 2548 Parsel

Yüzölçümü : 10.390 m2

Kıymeti : 425.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 11:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1255 Parsel

Yüzölçümü : 10.100 m2

Kıymeti : 850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083-5403 Sayılı Kanun

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 12:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1259 Parsel Aksaray

Yüzölçümü : 52.400 m2

Kıymeti : 4.450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası2817 Parsel

Yüzölçümü : 13.300 m2

Kıymeti : 1.130.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1260 Parsel

Yüzölçümü : 52.450 m2

Kıymeti : 4.450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.